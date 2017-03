Điểm trúng tuyển chính thức của nhiều trường ĐH

Trường ĐH Tài chính-Marketing TP.HCM ngành tài chính ngân hàng, marketing A: 17, D: 17,5; kế toán-kiểm toán A: 16,5, D: 17; quản trị kinh doanh A: 15,5, D: 16; ngôn ngữ Anh: 15; hệ thống thông tin quản lý: 13; hệ CĐ tất cả các ngành là 10.

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) nhóm ngành công nghệ thông tin: 17; điện tử viễn thông, hóa học: 16; toán-tin học, sinh học: 15; vật lý: 14,5; công nghệ sinh học A: 17, B: 20; công nghệ môi trường A: 15,5, B: 19; khoa học môi trường A: 15, B: 17,5; địa chất A: 14,5, B: 17,5; hải dương học và khí tượng thủy văn A: 14,5, B: 16; khoa học vật liệu A: 14, B: 17; hệ CĐ ngành công nghệ thông tin: 10.

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM) xét cả hai mức điểm NV1 và NV1B. Ngành báo chí và truyền thông: 19,5; quan hệ quốc tế: 19; Hàn Quốc học, ngữ văn Anh: 17; du lịch: 16,5; Đông phương học: 16; công tác xã hội, đô thị học: 14,5; tâm lý học B-D1: 18,5, C: 18; Nhật Bản học D1: 18, D6: 15,5; ngữ văn: 15,5 (điểm NV1B là 16,5); văn hóa học: 15 (16); song ngữ Nga-Anh, ngữ văn Pháp, ngữ văn Trung: 15 (16,5); ngữ văn Đức D1: 15 (16), D5: 15,5; ngữ văn Tây Ban Nha: 15 (16); lịch sử, nhân học, giáo dục, lưu trữ học: 14,5 (15); triết học A: 14,5, C-D1: 15 (16); địa lý, xã hội học A-B: 14,5, C-D1: 15; thư viện-thông tin: 14,5 (C-D1: 15).

Trường ĐH Sư phạm TP.HCM ngành sư phạm tiếng Anh: 24,5; ngôn ngữ Anh: 23,5; giáo dục thể chất: 21,5; sư phạm toán học, sư phạm hóa học: 19,5; sư phạm song ngữ Nga-Anh, ngôn ngữ Nga-Anh, sư phạm tiếng Pháp, ngôn ngữ Pháp, sư phạm tiếng Trung Quốc, ngôn ngữ Trung Quốc, ngôn ngữ Nhật: 18; sư phạm sinh học: 17,5; sư phạm vật lý, quốc tế học: 17; giáo dục mầm non: 16; sư phạm ngữ văn, giáo dục tiểu học: 15,5; sư phạm tin học, công nghệ thông tin, vật lý học, văn học, Việt Nam học, sư phạm lịch sử, sử-giáo dục quốc phòng, giáo dục đặc biệt: 14; hóa học A: 14,5, B: 15,5; sư phạm địa lý A: 13, C: 14; giáo dục chính trị, tâm lý học C: 14, D1: 13; quản lý giáo dục A-D1: 13, C: 14.

Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM ngành công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng: 17; công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, công nghệ kỹ thuật ô tô: 15,5; công nghệ kỹ thuật điện-điện tử, quản lý công nghiệp, công nghệ thực phẩm, kế toán: 15; công nghệ chế tạo máy: 14,5; công nghệ kỹ thuật điện tử-truyền thông, công nghệ thông tin, sư phạm kỹ thuật xây dựng: 14; sư phạm tiếng Anh (hệ số): 20; thiết kế thời trang (hệ số): 19,5; kinh tế gia đình A: 13, B: 14; các ngành còn lại: 13 điểm.

Trường ĐH Sài Gòn ngành sư phạm toán: 18; ngôn ngữ Anh, giáo dục mầm non: 17,5; sư phạm hóa học, sư phạm ngữ văn, sư phạm tiếng Anh: 15,5; sư phạm vật lý, sư phạm sinh học, sư phạm lịch sử, giáo dục chính trị: 15; quản lý giáo dục: 14,5; công nghệ thông tin A: 14; Việt Nam học C: 16, D1: 14,5; kế toán A: 15, D1: 16; quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng A: 15, D1: 15,5; khoa học môi trường A: 14,5, B: 18; luật A-D1: 14, C: 17,5; sư phạm địa lý A: 14, C: 15,5; giáo dục tiểu học A: 14, D1: 15; khoa học thư viện A-D1: 13,5, B: 15,5, C: 14,5; sư phạm âm nhạc: 32; sư phạm mỹ thuật: 30,5; thanh nhạc: 29,5.

Thí sinh dự thi ngành sư phạm toán học không trúng tuyển, có tổng điểm từ 16 trở lên được chuyển sang học hệ ĐH ngành toán ứng dụng (ngành 102); không trúng tuyển ngành sư phạm mỹ thuật nhưng tổng điểm từ 27 trở lên được chuyển sang học hệ CĐ ngành sư phạm mỹ thuật (ngành C84); không trúng tuyển ngành giáo dục mầm non nhưng có tổng điểm từ 15,5 trở lên được chuyển sang học hệ CĐ ngành giáo dục mầm non (ngành C99).

