Điểm trúng tuyển của 10 trường ĐH, CĐ

Trường/ Ngành,

chuyên ngành đào tạo Mã trường/ ngành Khối thi Điểm chuẩn 2010 Điểm chuẩn NV1-2011 TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA (ĐH ĐÀ NẴNG) DDK Điểm trúng tuyển vào trường: Thí sinh trúng tuyển vào trường nhưng không trúng tuyển vào ngành đào tạo đã đăng ký phải đăng ký lại ngành khi nhập học (có hướng dẫn trong giấy báo nhập học). A 16,0 15,5 Điểm trúng tuyển vào ngành: Cơ khí chế tạo 101 A 16,0 15,5 Điện kỹ thuật 102 A 17,0 15,5 Điện tử-viễn thông 103 A 18,5 16,5 Xây dựng dân dụng và công nghiệp 104 A 19,0 19,0 Xây dựng công trình thủy 105 A 16,0 15,5 Xây dựng cầu đường 106 A 17,0 16,5 Công nghệ nhiệt - điện lạnh 107 A 16,0 15,5 Cơ khí động lực 108 A 16,0 15,5 Công nghệ thông tin 109 A 17,5 16,5 SP Kỹ thuật điện-điện tử 110 A 16,0 15,5 Cơ-điện tử 111 A 17,5 15,5 Công nghệ môi trường 112 A 16,0 15,5 Kiến trúc (môn vẽ hệ số 2) 113 V 22,0 23,0 Vật liệu và cấu kiện xây dựng 114 A Không tuyển 15,5 Tin học xây dựng 115 A 16,0 15,5 Kỹ thuật tàu thủy 116 A 16,0 15,5 Kỹ thuật năng lượng và môi trường 117 A 16,0 15,5 Quản lý môi trường 118 A 16,0 15,5 Quản lý công nghiệp 119 A 16,0 15,5 Công nghệ hóa thực phẩm 201 A 16,0 15,5 Công nghệ chế biến dầu và khí 202 A 19,5 18,5 Công nghệ vật liệu (silicat, polyme) 203 A 16,0 15,5 Công nghệ sinh học 206 A 16,0 15,5 Kinh tế xây dựng và quản lý dự án 400 A 18,0 18,0 TRƯỜNG ĐH KINH TẾ (ĐH ĐÀ NẴNG) DDQ Điểm trúng tuyển vào trường: Thí sinh trúng tuyển vào trường nhưng không trúng tuyển vào ngành đào tạo đã đăng ký phải đăng ký lại ngành khi nhập học (có hướng dẫn trong giấy báo nhập học). A 17,0 A: 17,0/

D1-D4: 16,5 Điểm trúng tuyển vào ngành: Kế toán 401 A, D1-4 18,0 19,0/ 18,5 Kiểm toán 418 A, D1-4 20,5 21,0/ 20,5 Quản trị kinh doanh tổng quát 402 A, D1-4 17,0 17,5/ 17,0 Quản trị kinh doanh du lịch và dịch vụ 403 A, D1-4 17,0 17,0/ 16,5 Quản trị kinh doanh thương mại 404 A, D1-4 17,0 17,0/ 16,5 Ngoại thương 405 A, D1-4 17,0 18,0/ 17,5 Marketing 406 A, D1-4 17,0 17,0/ 16,5 Quản trị tài chính 416 A, D1-4 17,5 18,0/ 17,5 Quản trị nhân lực 417 A, D1-4 17,0 17,0/ 16,5 Kinh tế phát triển 407 A, D1-4 17,0 17,0/ 16,5 Kinh tế lao động 408 A, D1-4 Không tuyển 17,0/ 16,5 Kinh tế và quản lý công 409 A, D1-4 Không tuyển 17,0/ 16,5 Kinh tế chính trị 410 A, D1-4 Không tuyển Không tuyển Thống kê - tin học 411 A, D1-4 Không tuyển Không tuyển Tin học quản lý 414 A, D1-4 17,0 17,0/ 16,5 Ngân hàng 412 A, D1-4 19,5 18,5/ 18,0 Tài chính doanh nghiệp 415 A, D1-4 19,5 19,5/ 19,0 Luật học 501 A, D1-4 17,0 17,0/ 16,5 Luật kinh tế 502 A, D1-4 17,0/ 16,5 TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ (ĐH ĐÀ NẴNG) DDF Điểm thi môn ngoại ngữ hệ số 2 SP Tiếng Anh 701 D1 20,5 21,0 SP Tiếng Anh bậc tiểu học 705 D1 15,5 18,5 SP Tiếng Pháp 703 D1,3 Không tuyển 16,0 SP Tiếng Trung 704 D1,4 Không tuyển 17,0 Ngôn ngữ Anh 751 D1 19,0 18,5 Ngôn ngữ Anh thương mại 759 D1 20,0 20,5 Ngôn ngữ Nga 752 D1,2 15,5 15,5 Ngôn ngữ Pháp 753 D1,3 15,5 15,5 Ngôn ngữ Pháp du lịch 763 D1,3 15,5 16,0 Ngôn ngữ Trung 754 D1,4 15,5 17,0 Ngôn ngữ Trung thương mại 764 D1,4 15,5 18,5 Ngôn ngữ Nhật 755 D1 20,5 17,5 Ngôn ngữ Hàn Quốc 756 D1 20,0 17,5 Ngôn ngữ Thái Lan 757 D1 Không tuyển 15,5 Cử nhân Quốc tế học 758 D1 16,0 17,0 TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM (ĐH ĐÀ NẴNG) DDS Điểm thi các môn có tên trùng với tên ngành dự thi nhân hệ số 2. SP Toán 101 A 16,5 23,5 SP Vật lý 102 A 16,0 20,5 Toán ứng dụng 103 A 13,0 Sàn Cử nhân Công nghệ thông tin 104 A 13,0 Sàn SP Tin 105 A 13,0 Sàn Cử nhân Vật lý 106 A 13,0 Sàn Sư phạm Hóa học 201 A 16,5 22,0 Cử nhân Hóa học (Phân tích - Môi trường) 202 A 13,0 Sàn Cử nhân Hóa dược 203 A 13,0 Sàn Cử nhân Khoa học môi trường (chuyên ngành Quản lý môi trường) 204 A 13,0 Sàn SP Sinh học 301 B 15,0 21,5 Quản lý tài nguyên-Môi trường 302 B 16,0 16,5 SP Giáo dục chính trị 500 C 14,0 Sàn SP Ngữ văn 601 C 16,0 21,0 SP Lịch sử 602 C 16,0 14,5 SP Địa lý 603 C 16,5 20,5 Cử nhân Văn học 604 C 14,0 16,0 Cử nhân Tâm lý học 605 B, C 14,0 Sàn Cử nhân Địa lý 606 C 14,0 16,5 Việt Nam học (Văn hóa du lịch) 607 C 14,0 Sàn Văn hóa học 608 C 14,0 Sàn Cử nhân Báo chí 609 C 14,0 13,5 (nếu sàn lớn thì lấy bằng sàn) SP Giáo dục Tiểu học 901 D1 13,0 13,5 SP Giáo dục Mầm non 902 M 15,0 15,0 PHÂN HIỆU ĐH ĐÀ NẴNG TẠI KON TUM DDP Ưu tiên khu vực 1 điểm, ưu tiên đối tượng 1,5 điểm. Xây dựng cầu đường 106 A Sàn Kinh tế xây dựng và Quản lý dự án 400 A 13,0 Sàn Kế toán 401 A, D1 13,0 Sàn Quản trị kinh doanh tổng quát 402 A, D1 13,0 Sàn Ngân hàng 412 A, D1 Sàn Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng C76 A Sàn Hệ CĐ Kế toán C66 A, D1 Sàn Hệ CĐ Quản trị kinh doanh thương mại C67 A, D1 Sàn TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ (ĐH ĐÀ NẴNG) DDC Nếu điểm sàn cao hơn thì lấy bằng điểm sàn Công nghệ kỹ thuật Cơ khí chế tạo C71 A 10,0 10,5 Công nghệ kỹ thuật Điện C72 A 10,0 10,5 Công nghệ kỹ thuật Ôtô C73 A 10,0 10,5 Công nghệ thông tin C74 A 10,0 10,5 Công nghệ kỹ thuật Điện tử-viễn thông C75 A 10,0 10,5 Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng C76 A 10,0 10,5 Công nghệ kỹ thuật Công trình giao thông C77 A 10,0 10,5 Công nghệ kỹ thuật Nhiệt-lạnh C78 A 10,0 10,5 Công nghệ kỹ thuật Hóa học C79 A, B 10,0/ 11,0 10,5 Công nghệ kỹ thuật Môi trường C80 A, B 10,0/ 11,0 10,5 Công nghệ kỹ thuật Công trình thủy C81 A 10,0 10,5 Công nghệ kỹ thuật Cơ-điện tử C82 A 10,0 10,5 Công nghệ kỹ thuật Thực phẩm C83 A, B 10,0/ 11,0 10,5 Xây dựng hạ tầng đô thị C84 A 10,0 10,5 Kiến trúc công trình C85 A, V 10,0 10,5 TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (ĐH ĐÀ NẴNG) DDI Nếu điểm sàn cao hơn thì lấy bằng điểm sàn Công nghệ thông tin C90 A, V, D1 10,0 10,0 Công nghệ phần mềm C91 A, V, D1 10,0 10,0 Công nghệ mạng và truyền thông C92 A, V, D1 10,0 10,0 Kế toán-tin học C93 A, V, D1 10,0 10,0 HỌC VIỆN ÂM NHẠC HUẾ HVA Âm nhạc học 805 N 43,0 59,5 Sáng tác âm nhạc 806 N 24,5 56,5 Thanh nhạc 807 N 19,5 Biểu diễn nhạc cụ phương Tây 808 N 28,5 Biểu diễn nhạc cụ truyền thống 809 N 20,0 Sư phạm Âm nhạc 810 N 22,0 16,0 TRƯỜNG ĐH QUỐC TẾ (ĐHQG TP.HCM) QSQ * Các ngành đào tạo do ĐH Quốc tế cấp bằng: Công nghệ thông tin (xét NV2 hơn NV1 là 0,5 điểm) 106 A 14,5 14,0 Điện tử viễn thông (xét NV2 hơn NV1 là 0,5 điểm) 105 A 14,5 14,0 Khoa học máy tính (xét NV2 hơn NV1 là 0,5 điểm) 141 A 14,5 14,0 Kỹ thuật y sinh (xét NV2 hơn NV1 là 0,5 điểm) 185 A, B 16,0 17,0 Công nghệ sinh học (xét NV2 hơn NV1 là 0,5 điểm) 312 A, B, D1 15,0 14,0/ 15,0/ 15,0 Quản lý nguồn lợi thủy sản (xét NV2 hơn NV1 là 0,5 điểm) 351 A, B, D1 14,5 13,5/ 14,0/ 15,0 Công nghệ thực phẩm (xét NV2 hơn NV1 là 0,5 điểm) 186 A, B, D1 14,5 16,0/ 17,0/ 17,0 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp (xét NV2 hơn NV1 là 0,5 điểm) 127 A, D1 14,5 15,0 Quản trị kinh doanh 407 A, D1 16,5 16,5/ 18,5 Tài chính ngân hàng 404 A, D1 18,0 18,0/ 19,5 Kỹ thuật xây dựng (xét NV2 hơn NV1 là 0,5 điểm) 151 A 14,0 * Tám chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH nước ngoài (xét cả NV2) Điểm sàn TRƯỜNG ĐH TÔN ĐỨC THẮNG DTT Khoa học máy tính 101 A, D1 14,0 14,0 Toán ứng dụng 102 A 13,0 13,0 Kỹ thuật điện-điện tử (chuyên ngành: hệ thống điện, Điện tử viễn thông, Tự động điều khiển) 103 A 13,0 13,0 Bảo hộ lao động 104 A, B 13,0/ 14,0 13,0/ 14,0 Kỹ thuật công trình xây dựng 105 A 15,0 16,0 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 106 A 13,0 13,0 Công nghệ kỹ thuật môi trường (chuyên ngành Cấp thoát nước và môi trường) 107 A, B 13,0/ 14,0 13,0/ 14,0 Quy hoạch vùng và đô thị 108 A, V 13,0 14,0/ 15,0 Kỹ thuật hóa học 201 A, B 15,0/ 17,0 13,0/ 15,0 Khoa học môi trường 300 A, B 15,0 15,0 Công nghệ sinh học 301 A, B 15,0 15,0/ 16,0 Tài chính-ngân hàng 401 A, D1 16,0 17,0 Kế toán 402 A, D1 16,0 16,0 Quản trị kinh doanh 403 A, D1 16,0 16,0 Quản trị kinh doanh quốc tế 404 A, D1 16,0 16,0 Quản trị kinh doanh nhà hàng-khách sạn 405 A, D1 16,0 16,0 Quan hệ lao động 406 A, D1 13,0 13,0 Xã hội học 501 A, C, D1 13,0/ 14,0/ 13,0 13,0/ sàn/ sàn Việt Nam học (chuyên ngành Hướng dẫn du lịch) 502 A, C, D1 13,0/ 14,0/ 13,0 13,0/ sàn/ sàn Ngôn ngữ Anh 701 D1 14,0 15,0 Ngôn ngữ Trung Quốc 704 D1, D4 13,0 14,0 Ngôn ngữ tiếng Trung-Anh 707 D1, D4 13,0 14,0 Thiết kế công nghiệp 800 H 18,0 18,5 Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật Điện tử-truyền thông C64 A 10,0 Hệ CĐ Tin học ứng dụng C65 A, D1 10,0 10,0 Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật Điện-Điện tử C66 A 10,0 10,0 Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng C67 A 10,0 11,0 Hệ CĐ Kế toán C69 A, D1 10,0 11,0 Hệ CĐ Quản trị kinh doanh C70 A, D1 10,0 11,0 Hệ CĐ Tài chính-ngân hàng C71 A, D1 10,0 12,0 Hệ CĐ Tiếng Anh C72 D1 10,0 11,0