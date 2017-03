Điểm trúng tuyển dự kiến của 11 trường ĐH, CĐ

Trường/ Ngành,

chuyên ngành đào tạo Mã trường/ ngành Khối thi Điểm chuẩn 2010 Điểm chuẩn NV1-2011 TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA (ĐHQG TP.HCM) QSB Hệ đại học: Điểm chuẩn NV1B là điểm chuyển nguyện vọng sang ngành khác khi không trúng tuyển NV1 Công nghệ thông tin 106 A 19,0 18,5 Điện-điện tử 108 A 18,5 18,5 Cơ khí-cơ điện tử 109 A 17,0 17,0 Kỹ thuật dệt may (điểm NV1B: 16,0) 112 A 15,0 15,0 Công nghệ hóa-thực phẩm-sinh học 114 A 19,0 18,5 Xây dựng 115 A 20,0 19,0 Kiến trúc (năng khiếu 5 trở lên, toán hệ số 2, vật lý, năng khiếu hệ số 1) 117 V 21,0 21,5 Kỹ thuật địa chất-dầu khí 120 A 18,0 18,0 Quản lý công nghiệp 123 A 17,0 17,0 Kỹ thuật và quản lý môi trường (điểm NV1B: 17,0) 125 A 16,0 16,0 Kỹ thuật phương tiện giao thông (điểm NV1B: 16,5) 126 A 16,0 16,0 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp (điểm NV1B: 17,5) 127 A 15,0 15,5 Kỹ thuật vật liệu (điểm NV1B: 16,5) 129 A 15,5 15,5 Trắc địa (điểm NV1B: 16,0) 130 A 15,0 15,0 Vật liệu và cấu kiện xây dựng (điểm NV1B: 17,5) 131 A 15,5 15,5 Vật lý kỹ thuật-Cơ kỹ thuật (điểm NV1B: 17,0) 136 A 15,0 15,0 TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN (ĐHQG TP.HCM) QST Toán-Tin học (sẽ tuyển NV2) 101 A 15,0 15,0 Vật lý (sẽ tuyển NV2) 104 A 14,5 14,5 Điện tử viễn thông 105 A 17,0 16,0 Nhóm ngành Công nghệ thông tin (sẽ tuyển NV2) 107 A 18,0 17,0 Hải dương học-Khí tượng-Thủy văn 109 A, B 14,5/ 15,0 14,5/ 16,0 Hóa học 201 A 16,0 16,0 Địa chất 203 A, B 14,0/ 17,0 14,5/ 17,5 Khoa học môi trường 205 A, B 15,5/ 18,0 15,0/ 17,5 Công nghệ môi trường 206 A, B 16,0/ 19,0 15,5/ 19,0 Khoa học vật liệu (sẽ tuyển NV2) 207 A 14,0 14,0/ 17,0 Sinh học (sẽ tuyển NV2) 301 B 16,0 15,0 Công nghệ sinh học 312 A, B 17,0/ 21,0 17,0/ 20,0 Hệ CĐ ngành Tin học (sẽ tuyển NV2) C67 A 10,0 10,0 TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (ĐHQG TP.HCM) QSC Khoa học máy tính (xét 31 chỉ tiêu NV1B và 60 chỉ tiêu NV2) 141 A 16,5 15,0 Kỹ thuật máy tính (xét 28 chỉ tiêu NV1B và 50 chỉ tiêu NV2) 142 A 16,0 15,0 Kỹ thuật phần mềm (xét 50 chỉ tiêu NV2) 143 A 18,5 17,0 Hệ thống thông tin (xét 21 chỉ tiêu NV1B và 60 chỉ tiêu NV2) 144 A 16,0 15,0 Mạng máy tính và truyền thông (xét 12 chỉ tiêu NV1B và 50 chỉ tiêu NV2) 145 A 17,0 16,0 TRƯỜNG ĐH KINH TẾ-LUẬT (ĐHQG TP.HCM) QSK Xét tuyển NV1B đến ngày 8-8 với mức điểm bằng NV1 đối với thí sinh thi tại trường. Kinh tế học 401 A, D1 17,0 17,0 Kinh tế đối ngoại 402 A, D1 20,0 20,5 Kinh tế và quản lý công 403 A, D1 16,0 16,5 Tài chính-ngân hàng 404 A, D1 21,0 18,0 Kế toán-kiểm toán 405 A, D1 19,0 20,0 Hệ thống thông tin quản lý (80 chỉ tiêu xét NV1B) 406 A 16,0 16,0 Quản trị kinh doanh 407 A, D1 19,0 18,0 Luật kinh doanh 501 A, D1 17,5 17,5 Luật thương mại quốc tế 502 A, D1 17,5 18,5 Luật dân sự (70 chỉ tiêu xét NV1B) 503 A, D1 16,0 16,0 Luật tài chính-ngân hàng-chứng khoán 504 A, D1 17,0 18,0 TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP TP.HCM HUI Công nghệ kỹ thuật điện (xét 50 chỉ tiêu NV2) 101 A 14,0 13,5 Công nghệ kỹ thuật cơ khí (xét 50 chỉ tiêu NV2) 102 A 14,0 14,0 Máy và thiết bị cơ khí 102 A 13,0 13,0 Công nghệ nhiệt lạnh (xét 150 chỉ tiêu NV2) 103 A 13,5 13,0 Công nghệ kỹ thuật điện tử (xét 70 chỉ tiêu NV2) 104 A 14,0 13,0 Khoa học máy tính (xét 150 chỉ tiêu NV2) 105 A 14,0 13,0 Công nghệ kỹ thuật ôtô (xét 50 chỉ tiêu NV2) 106 A 14,0 13,0 Công nghệ may và thiết kế thời trang thời trang (xét 100 chỉ tiêu NV2) 107 A 13,0 13,0 Công nghệ cơ-điện tử (xét 50 chỉ tiêu NV2) 108 A 14,0 13,0 Công nghệ hóa dầu (xét 50 chỉ tiêu NV2) 201 A, B 16,5/ 17,5 16,5/ 21,0 Công nghệ hóa (xét 50 chỉ tiêu NV2) 201 A, B 14,0/ 15,0 15,0/ 19,5 Công nghệ phân tích (xét 50 chỉ tiêu NV2) 201 A, B 13,0/ 14,0 14,0/ 18,5 Công nghệ thực phẩm (xét 50 chỉ tiêu NV2) 202 A, B 14,0/ 16,0 15,0/ 20,0 Công nghệ sinh học (xét 50 chỉ tiêu NV2) 202 A, B 13,0/ 14,0 14,0/ 19,0 Công nghệ môi trường 301 A, B 14,0/ 15,0 15,0/ 18,5 Quản lý môi trường 301 A, B 13,0/ 14,0 14,0/ 17,5 Quản lý tài nguyên đất-nước 301 A, B 13,0/ 17,0 Quản trị kinh doanh tổng hợp (xét 50 chỉ tiêu NV2) 401 A, D1 16,0/ 17,0 16,0 Kinh doanh quốc tế (xét 50 chỉ tiêu NV2) 401 A, D1 14,5/ 15,5 15,0 Marketing (xét 50 chỉ tiêu NV2) 401 A, D1 14,5 Kinh doanh du lịch (xét 50 chỉ tiêu NV2) 401 A, D1 13,5/ 14,0 14,0 Kế toán-kiểm toán (xét 100 chỉ tiêu NV2) 402 A,D1 14,0/ 15,0 15,5/ 16,5 Tài chính-ngân hàng (xét 100 chỉ tiêu NV2) 403 A, D1 14,5/ 16,0 16,5/ 18,0 Tài chính doanh nghiệp (xét 50 chỉ tiêu NV2) 403 A 13,5 16,0 Tiếng Anh (môn Anh văn hệ số 2) 751 D1 18,5 17,0 Hệ CĐ Công nghệ thông tin C65 A 10,0 10,0 Hệ CĐ Công nghệ điện tử (xét 50 chỉ tiêu NV2) C66 A 10,0 10,0 Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật điện (xét 50 chỉ tiêu NV2) C67 A 10,0 10,0 Hệ CĐ Công nghệ nhiệt-lạnh (Điện lạnh) C68 A 10,0 10,0 Hệ CĐ Chế tạo máy C69 A 10,0 10,0 Hệ CĐ Cơ khí động lực (Sửa chữa ôtô) (xét 50 chỉ tiêu NV2) C70 A 10,0 10,0 Hệ CĐ Công nghệ hóa C71 A, B 10,0/ 11,0 10,0 Hệ CĐ Công nghệ thực phẩm C73 A, B 10,0/ 11,0 10,0 Hệ CĐ Công nghệ môi trường (xét 50 chỉ tiêu NV2) C74 A, B 10,0/ 11,0 10,0 Hệ CĐ Công nghệ sinh học C75 A, B 10,0/ 11,0 10,5 Hệ CĐ Kế toán (xét 50 chỉ tiêu NV2) C76 A, D1 10,0 10,0 Hệ CĐ Quản trị kinh doanh (xét 50 chỉ tiêu NV2) C77 A, D1 10,0 10,5 Hệ CĐ Tài chính ngân hàng (xét 50 chỉ tiêu NV2) C78 A, D1 10,0 10,0 Hệ CĐ Công nghệ may (xét 50 chỉ tiêu NV2) C81 A 10,0 10,0 Hệ CĐ Tiếng Anh (xét 50 chỉ tiêu NV2) C82 D1 10,0 10,0 TRƯỜNG ĐH NGÂN HÀNG TP.HCM NHS Tài chính-ngân hàng 401 A 20,0 18,5 Quản trị kinh doanh 402 A 18,0 17,0 Kế toán 403 A 18,5 18,0 Hệ thống thông tin quản lý 405 A 17,0 17,0 Ngôn ngữ Anh 751 D1 18,0 19,0 Hệ CĐ Tài chính-ngân hàng C65 A 13,0 13,0 TRƯỜNG ĐH THỂ DỤC THỂ THAO TP.HCM TDS Ngoài đủ điểm trúng tuyển, thí sinh còn không bị điểm 0 các môn văn hóa và điểm năng khiếu sau khi nhân hệ số phải đạt 9 điểm trở lên ở khu vực 1; 9,5 điểm trở lên ở khu vực 2 và khu vực 2-nông thôn; 10 điểm trở lên ở khu vực 3. Điền kinh 901 T 18,0 16,5 Thể dục 902 T 18,0 18,0 Bơi lội 903 T 16,0 16,0 Bóng đá 904 T 17,0 17,0 Cầu lông 905 T 16,5 17,0 Bóng rổ 906 T 18,0 16,0 Bóng bàn 907 T 15,5 16,0 Bóng chuyền 908 T 18,0 17,0 Cờ vua 910 T 15,5 18,0 Võ 911 T 18,0 17,0 Vật - Judo 912 T 17,5 17,0 Bắn súng 913 T 16,0 16,0 Quần vợt 914 T 16,5 16,0 Múa (khiêu vũ) 915 T 18,5 18,0 TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC TP.HCM YDS Y đa khoa (học 6 năm) 301 B 23,5 - Ngân sách nhà nước 26,5 - Ngoài ngân sách nhà nước 24,5 Răng hàm mặt (học 6 năm) 302 B 24,0 - Ngân sách nhà nước 25,0 - Ngoài ngân sách nhà nước 23,5 Dược học (học 5 năm) 303 B 24,0 - Ngân sách nhà nước 26,0 - Ngoài ngân sách nhà nước 25,0 Y học cổ truyền (học 6 năm) 304 B 19,0 - Ngân sách nhà nước 21,5 - Ngoài ngân sách nhà nước 20,0 Y học dự phòng (học 6 năm) 315 B 17,0 - Ngân sách nhà nước 20,5 - Ngoài ngân sách nhà nước 19,5 Cử nhân Điều dưỡng 305 B 18,5 - Ngân sách nhà nước 19,5 - Ngoài ngân sách nhà nước 18,0 Cử nhân Y tế công cộng 306 B 16,5 17,0 Cử nhân Xét nghiệm 307 B 21,0 - Ngân sách nhà nước 21,5 - Ngoài ngân sách nhà nước 20,0 Cử nhân Vật lý trị liệu 308 B 18,5 - Ngân sách nhà nước 20,0 - Ngoài ngân sách nhà nước 19,0 Cử nhân Kỹ thuật hình ảnh 309 B 19,5 - Ngân sách nhà nước 21,0 - Ngoài ngân sách nhà nước 20,0 Cử nhân Kỹ thuật phục hình răng 310 B 19,5 - Ngân sách nhà nước 23,0 - Ngoài ngân sách nhà nước 21,0 Cử nhân Hộ sinh (chỉ tuyển nữ) 311 B 18,0 - Ngân sách nhà nước 20,0 - Ngoài ngân sách nhà nước 18,5 Cử nhân Gây mê hồi sức 312 B 19,0 - Ngân sách nhà nước 21,5 - Ngoài ngân sách nhà nước 19,5 TRƯỜNG ĐH Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH TYS Y đa khoa 301 B - Ngân sách nhà nước 22,0 23,5 - Ngoài ngân sách nhà nước 19,5 22,0 Điều dưỡng 305 B 15,0 18,5 TRƯỜNG ĐH HOA SEN DTH Công nghệ thông tin 101 A, D1-3 13,0 13,0 Tuyền thông và mạng máy tính 102 A, D1-3 13,0 13,0 Toán ứng dụng (môn Toán hệ số 2, điểm chưa nhân phải trên sàn ĐH) 103 A 18,0 18,0 Công nghệ kỹ thuật môi trường 301 A, B 13,0/ 14,0 13,0/ 14,0 Quản trị kinh doanh 401 A, D1-3 15,0 16,0 Quản trị nhân lực 402 A, D1-3 13,0 13,0 Marketing 403 A, D1-3 14,0 14,0 Kế toán 404 A, D1-3 14,0 14,0 Quản trị khách sạn 405 A, D1-3 15,5 15,0 Tài chính-Ngân hàng 406 A, D1-3 16,0 16,0 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 407 A, D1-3 14,0 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 408 A, D1-3 15,0 Ngôn ngữ Anh (môn Anh văn hệ số 2, điểm chưa nhân phải trên sàn ĐH) 701 D1 18,0 19,0 Thiết kế thời trang (môn Hội họa hệ số 2) 801 H 20,0 18,0 TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG CKC Công nghệ kỹ thuật điện-điện tử (chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật điện công nghiệp, Công nghệ kỹ thuật điện tử công nghiệp) 01 A 14,5 14,0 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 02 A 14,5 15,0 Công nghệ kỹ thuật ôtô 03 A 15,0 15,5 Công nghệ thông tin 05 A 13,0 14,5 Công nghệ kỹ thuật nhiệt 06 A 13,5 13,0 Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử 07 A 14,0 14,5 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động 08 A 13,5 13,5 Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông 09 A 13,5 14,5 Kế toán 10 A 13,0 14,0