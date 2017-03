Điểm trúng tuyển NV bổ sung ĐH Văn hóa TPHCM

Điểm chuẩn công bố tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.



* Bậc ĐH:



1. Ngành Khoa học thư viện



* Khối C: 15,5 điểm



* Khối D1: 15,0 điểm



2. Ngành Bảo tàng học



* Khối C: 14,0 điểm



* Khối D1: 13,5 điểm



3. Ngành Kinh doanh xuất bản phẩm



* Khối C: 17,0 điểm



* Khối D1: 16,0 điểm



4. Ngành Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam



* Khối C: 15,5 điểm



* Khối D1: 13,5 điểm



5. Ngành Văn hóa học (chuyên ngành Văn hóa Việt Nam, chuyên ngành Truyền thông văn hóa)



* Khối C: 18,5 điểm



* Khối D1: 17,5 điểm



6. Ngành Quản lý văn hóa



6.1. Chuyên ngành Quản lý hoạt động văn hóa xã hội



* Khối C: 18,5 điểm



6.2. Chuyên ngành Tổ chức sự kiện văn hóa nghệ thuật



* Khối R: 12,0 điểm (Trong đó Điểm năng khiếu >=6.0)



* Bậc CĐ:



1. Ngành Khoa học thư viện



* Khối C: 11,0 điểm



* Khối D1: 10,0 điểm



2. Ngành Bảo tàng học



* Khối C: 11,0 điểm



* Khối D1: 10,0 điểm



3. Ngành Việt Nam học



* Khối C: 15,0 điểm



* Khối D1: 14,0 điểm



4. Ngành Kinh doanh xuất bản phẩm



* Khối C: 13,5 điểm



* Khối D1: 12,5 điểm



5. Ngành Quản lý văn hóa



* Khối C: 12,0 điểm



Thí sinh trúng tuyển nhập học vào lúc 8h00 ngày 23/09/2013 và học chính thức từ ngày 24/9/2013.





Theo S.H (DT)