Điểm trúng tuyển vào các trường ĐH, CĐ năm 2010 công bố ngày 8-8

Ngày 8-8, Bộ GD&ĐT đã công bố điểm sàn tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2010 đối với khối A và D là 13 điểm, khối B và C là 14 điểm. Còn điểm sàn CĐ thấp hơn 3 điểm tương ứng với từng khối thi. Điểm sàn năm nay như năm 2009.

Báo Pháp Luật TP.HCM mời các thí sinh theo dõi điểm trúng tuyển của từng trường và xem thông tin cập nhật liên tục trên Pháp Luật TP.HCM Online tại http://phapluattp.vn.

Trường/ Ngành, chuyên ngành đào tạo Mã trường/ ngành Khối thi Điểm chuẩn NV1-2010 Điểm xét NV2/ Chỉ tiêu TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN (ĐHQG TP.HCM) QSX Văn học và Ngôn ngữ 601 C, D1 14,0 Báo chí và Truyền thông 603 C, D1 20,0 Lịch sử 604 C, D1 14,0 Nhân học 606 C, D1 14,0 C: 15,0 (35)/ D1: 15,0 (15) Triết học 607 A, C, D1 14,5/ 14,0/ 16,5 C: 16,0 (30)/ D1: 16,5 (10) Địa lý 608 A, B, C, D1 14,0/ 14,0/ 14,5/ 14,0 Xã hội học 609 A, C, D1 14,0/ 15,0/ 14,0 Thư viện thông tin 610 A, C, D1 14,5/ 14,0/ 14,0 C: 15,0 (45)/ D1: 15,0 (15) Đông phương học 611 D1 16,0 Giáo dục 612 C, D1 14,0/ 14,5 C: 15,0 (45)/ D1: 15,0 (15) Lưu trữ học 613 C, D1 14,0 C: 15,0 (30)/ D1: 15,5 (10) Văn hóa học 614 C, D1 14,0 C: 15,0 (20)/ D1: 15,0 (10) Công tác xã hội 615 C, D1 14,0 Tâm lý học 616 B, C, D1 17,5/ 19,0/ 17,5 Đô thị học 617 A, D1 14,5/ 14,0 A: 15,0 (15)/ D1: 15,0 (15) Du lịch 618 C, D1 19,0/ 18,5 Nhật Bản học 619 D1, D6 16,5/ 17,0 Hàn Quốc học 620 D1 16,0 Ngữ văn Anh 701 D1 18,0 Song ngữ Nga-Anh 702 D1, D2 14,0/ 14,5 D1: 15,0 (35)/ D2: 15,0 (5) Ngữ văn Pháp 703 D1, D3 14,0 D1: 15,0 (30)/ D3: 15,0 (10) Ngữ văn Trung Quốc 704 D1, D4 14,0 D1: 15,0 (30)/ D4: 15,0 (10) Ngữ văn Đức 705 D1, D5 14,0/ 14,5 D1: 15,0 (40) Quan hệ quốc tế 706 D1 19,0 Ngữ văn Tây Ban Nha 707 D1, D3 14,5/ 19,0 D1: 15,0 (30) TRƯỜNG ĐH TÔN ĐỨC THẮNG DTT 1.200 chỉ tiêu NV2 Công nghệ thông tin 101 A, D1 14,0 14,0 Toán-Tin ứng dụng 102 A 13,0 13,0 Điện-Điện tử (chuyên ngành: hệ thống điện, Điện tử viễn thông, Tự động điều khiển) 103 A 13,0 13,0 Bảo hộ lao động 104 A, B 13,0/ 14,0 13,0/ 14,0 Xây dựng dân dụng và công nghiệp 105 A 15,0 15,0 Xây dựng cầu đường 106 A 13,0 13,0 Cấp thoát nước-Môi trường nước 107 A, B 13,0/ 14,0 13,0/ 14,0 Qui hoạch đô thị 108 A, V 13,0 13,0 Công nghệ hóa học 201 A, B 15,0/ 17,0 15,0/ 17,0 Khoa học môi trường 300 A, B 15,0 15,0 Công nghệ sinh học 301 A, B 15,0 15,0 Tài chính-Tín dụng 401 A, D1 16,0 16,0 Kế toán-Kiểm toán 402 A, D1 16,0 16,0 Quản trị kinh doanh 403 A, D1 16,0 16,0 Quản trị kinh doanh quốc tế 404 A, D1 16,0 16,0 Quản trị kinh doanh chuyên ngành Nhà hàng-khách sạn 405 A, D1 16,0 16,0 Quan hệ lao động 406 A, D1 13,0 13,0 Xã hội học 501 A, C, D1 13,0/ 14,0/ 13,0 13,0/ 14,0/ 13,0 Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch) 502 A, C, D1 13,0/ 14,0/ 13,0 13,0/ 14,0/ 13,0 Tiếng Anh 701 D1 14,0 14,0 Tiếng Trung Quốc 704 D1, D4 13,0 13,0 Trung-Anh 707 D1, D4 13,0 13,0 Mỹ thuật công nghiệp 800 H 18,0 18,0 Công nghệ thông tin C65 A, D1 10,0 10,0 Điện-Điện tử C66 A 10,0 10,0 Xây dựng dân dụng và công nghiệp C67 A 10,0 10,0 Kế toán-Kiểm toán C69 A, D1 10,0 10,0 Quản trị kinh doanh C70 A, D1 10,0 10,0 Tài chính-tín dụng C71 A, D1 10,0 10,0 Tiếng Anh C72 D1 10,0 10,0 TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM SPK Kỹ thuật điện-điện tử 101 A 17,0 Điện công nghiệp 102 A 15,0 Cơ khí chế tạo máy 103 A 15,0 Kỹ thuật công nghiệp 104 A 14,0 14,0 (22) Cơ điện tử 105 A 15,0 Công nghệ tự động 106 A 15,0 Cơ tin kỹ thuật 107 A 14,0 14,0 (36) Thiết kế máy 108 A 14,0 14,0 (29) Cơ khí động lực (Cơ khí ô tô) 109 A 15,5 Kỹ thuật nhiệt-Điện lạnh 110 A 14,0 14,0 (23) Kỹ thuật in 111 A 14,0 14,0 (20) Công nghệ thông tin 112 A 15,0 Công nghệ may 113 A 14,0 14,0 (28) Xây dựng dân dụng và công nghiệp 114 A 17,5 Công nghệ môi trường 115 A 14,0 Công nghệ điện tử viễn thông 116 A 16,0 Công nghệ kỹ thuật máy tính 117 A 14,0 Công nghệ điện tự động 118 A 14,0 Quản lý công nghiệp 119 A 14,5 14,5 (37) Công nghệ thực phẩm 200 A 16,5 Kế toán 201 A 16,5 Kỹ thuật nữ công 301 A, B 14,0 Thiết kế thời trang (hệ số 2 môn vẽ) 303 V 20,0 Tiếng Anh (hệ số 2 môn tiếng Anh) 701 D1 20,0 20,0 (50) SP Kỹ thuật Điện-Điện tử 901 A 14,0 14,0 (24) SP Kỹ thuật Điện công nghiệp 902 A 14,0 14,0 (16) SP Kỹ thuật Cơ khí chế tạo máy 903 A 14,0 14,0 (19) SP Kỹ thuật công nghiệp 904 A 14,0 14,0 (49) SP Kỹ thuật Cơ điện tử 905 A 14,0 14,0 (18) SP Kỹ thuật Cơ khí động lực 909 A 14,0 14,0 (14) SP Kỹ thuật Nhiệt điện lạnh 910 A 14,0 14,0 (36) SP Kỹ thuật Công nghệ thông tin 912 A 14,0 14,0 (33) SP Kỹ thuật Xây dựng dân dụng và công nghiệp 914 A 14,0 SP Kỹ thuật Điện tử viễn thông 916 A 14,0 14,0 (43) Hệ CĐ Kỹ thuật điện-điện tử C65 A 10,0 10,0 (29) Hệ CĐ Điện công nghiệp C66 A 10,0 10,0 (49) Hệ CĐ Cơ khí chế tạo máy C67 A 10,0 10,0 (45) Hệ CĐ Cơ khí động lực (Cơ khí ôtô) C68 A 10,0 10,0 (43) Hệ CĐ Công nghệ may C69 A 10,0 10,0 (56) NHẠC VIỆN TP.HCM NVS Sáo trúc 411 N 26,0 Đàn tranh 413 N 27,5 Đàn bầu 414 N 26,5 Đàn nguyệt 415 N 17,5 Đàn tỳ bà 416 N 28,5 Đàn nhị 418 N 27,0 Lý luận 421 N 29,0 Sáng tác 422 N 30,0 Chỉ huy hợp xướng 423 N 28,5 Chỉ huy dàn nhạc 424 N 35,5 Piano 431 N 27,0 Violon (chuyên môn 8) 441 N 28,5 Contrebasse 444 N 23,0 Harpe 445 N 26,5 Cor 455 N 27,0 Trompette 456 N 24,0 Trombone 457 N 31,0 Gõ giao hưởng 458 N 28,0 Guitare (chuyên môn 7) 462 N 23,5 Thanh nhạc (chuyên môn 6) 471 N 22,5 TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA HÀ NỘI BKA Nhóm ngành 01 (Cơ khí chế tạo, Cơ khí động lực, Cơ điện tử, Kỹ thuật hàng không, Kỹ thuật tàu thủy, Kỹ thuật nhiệt lạnh) 100, 120 A 18,0 Nhóm ngành 02 (Điện, Điều khiển và tự động hóa, Điện tử-viễn thông, Kỹ thuật y sinh, Công nghệ thông tin, Toán-tin ứng dụng) 200, 210, 220, 230 A 21,0 Nhóm ngành 03 (Kỹ thuật hóa học, Hóa học, Kỹ thuật in, Kỹ thuật môi trường, Kỹ thuật sinh học, Kỹ thuật thực phẩm) 300, 320, 330 A 17,0 17,0 (150) Nhóm ngành 04 (Kỹ thuật dệt-may, Kỹ thuật vật liệu, Sư phạm kỹ thuật) 340, 350, 360 A 16,0 16,0 (100) Nhóm ngành 05 (Vật lý kỹ thuật, Kỹ thuật hạt nhân) 400 A 17,0 17,0 (50) Nhóm ngành 06 (Kinh tế quản lý 500 A, D1 17,0 Cử nhân Tiếng Anh khoa học kỹ thuật và công nghệ (hệ số 2 tiếng Anh) 600 D1 24,0 Khối cử nhân Công nghệ (khối A) và các chương trình hợp tác đào tạo quốc tế ITP (khối A và D) 15,0 15,0 (200) Hệ CĐ các ngành C20, C21, C22 A 10,0 10,0 (200)