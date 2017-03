Điểm Văn thấp do giám khảo chấm “chặt”

Kỳ thi tốt nghiệp vừa qua, có 04 tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long (6% số đơn vị trong cả nước) đề nghị Bộ xem xét lại việc chấm bài thi tự luận của các môn Ngữ văn và Địa lí. Trong đó, Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp đề nghị xem xét việc chấm môn Ngữ văn; Hậu Giang đề nghị xem xét việc chấm môn Địa lí.

Bộ đã cử các cán bộ ra đề thi và một số giáo viên có kinh nghiệm về chấm thẩm định theo xác suất khoảng từ 2% đến 5% tổng số bài thi các bộ môn tương ứng của các tỉnh Kiên Giang (do An Giang chấm), An Giang (do Vĩnh Long chấm), Đồng Tháp (do Bến Tre chấm) và Hậu Giang (do Bạc Liêu chấm) để đánh giá việc tổ chức chấm thi ở những tỉnh này.

Ngày 25/6, thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển cho biết: "Kết quả chấm thẩm định cho thấy, về cơ bản, quy trình chấm thi đảm bảo đúng qui chế, tuy nhiên việc vận dụng hướng dẫn chấm của giám khảo một số địa phương có phần cứng nhắc".

Cụ thể như: Đối với bài thi môn Ngữ văn của tỉnh Đồng Tháp (do Bến Tre chấm): Việc vận dụng biểu điểm ở câu 1 và câu 3 có biểu hiện “chặt”. Trong số 229 bài chấm thẩm định có 36 bài (15,71%) có biểu hiện chấm chặt.

Đối với bài thi môn Ngữ văn của tỉnh Kiên Giang (do An Giang chấm): Việc vận dụng biểu điểm của giám khảo ở câu 1 và câu 3 không thật đồng đều; trong số 216 bài chấm thẩm định, có 31 bài (14,38%) có biểu hiện chấm chặt và 1 bài (0,46%) có biểu hiện chấm lỏng;

Đối với bài thi môn Ngữ văn của tỉnh An Giang (do Vĩnh Long chấm): Các giám khảo đã chấm chính xác, vận dụng đúng biểu điểm; trong số 217 bài chấm thẩm định chỉ có 11 bài (5,07%) có biểu hiện chấm chặt.

Đối với bài thi môn Địa lí của tỉnh Hậu Giang (do Bạc Liêu chấm): Các giám khảo đã chấm chính xác, vận dụng đúng biểu điểm; trong số 225 bài chấm thẩm định chỉ có: 02 bài (0,8%) có biểu hiện chấm chặt, 02 bài (0,8%) có biểu hiện chấm lỏng.

Cũng như các kỳ thi trước, năm nay Bộ sẽ tiếp tục chấm thẩm định để rút kinh nghiệm các khâu coi thi và chấm thi của các địa phương. Theo Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển, trước mắt, quyền lợi phúc khảo bài thi của thí sinh sẽ thực hiện theo qui định của quy chế thi.