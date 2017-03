Điên vì ôn thi!

. Buổi sáng trước khi thi phải ăn thật no? + Sai. Ăn quá no, quá sức sẽ căng bụng, mệt mỏi, ảnh hưởng đến bài thi. Chỉ ăn vừa đủ no. . Cần nghỉ trưa để đủ tỉnh táo tham dự buổi thi chiều? + Đúng. Cần nghỉ trưa khoảng 30 phút để cơ thể và trí não nghỉ ngơi sau buổi thi sáng căng thẳng. . Trong thời gian ôn thi, nên uống cà phê để người tỉnh táo? + Sai. Cà phê kích thích thần kinh nên thức khuya, hôm sau dễ mệt, ngủ bù vào ban ngày, ảnh hưởng đến hoạt động của tế bào não và khó tiếp thu bài. Trong thời gian ôn thi, tốt nhất các em nên ngủ đêm đủ 7 tiếng và ngủ trưa 30 phút. Thiếu ngủ người uể oải, mệt mỏi, hiệu quả ôn thi không cao.