Điều tra vụ nâng điểm hàng loạt cho học viên cao học

Ngày 25-9, trao đổi với PV, ông Nguyễn Quang Hùng - phó cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ A83 (Bộ Công an) - cho biết cơ quan an ninh đã vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ một số sai phạm của các cá nhân liên quan đến vụ nâng điểm hàng loạt cho học viên cao học tại Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội.

A83 cũng đã có văn bản gửi nhà trường trao đổi về những kết luận xác minh, điều tra sai phạm tại kỳ thi đầu ra tiếng Anh của khóa cao học K18 này.



Trên cơ sở đó, nhà trường có trách nhiệm làm tiếp, xử lý nghiêm các vi phạm đã xảy ra. “A83 cũng đã đề nghị nhà trường sau khi làm việc xong, các kết quả xử lý cần trao đổi bằng văn bản trở lại đối với A83 để phối hợp công tác. Đến thời điểm hiện tại, A83 chưa nhận được văn bản trao đổi về kết luận cuối cùng của nhà trường” - ông Hùng nói.



Đứng ở góc độ cơ quan an ninh, sau khi có văn bản trao đổi trở lại của nhà trường, A83 sẽ phối hợp với phòng PA83 Công an Hà Nội, trao đổi thông tin để PA83 giúp nhà trường ổn định nội bộ.



Theo NGỌC HÀ (TTO)