Điều tra vụ nữ sinh bị rạch quần

Ngày 15-3, giám đốc Sở GD-ĐT Tây Ninh Đổng Ngọc Lập cho biết đã có văn bản gửi phòng GD-ĐT các huyện thị, hiệu trưởng các trường THPT, giám đốc các trung tâm giáo dục thường xuyên...yêu cầu tổ chức tuyên truyền, đề cao tinh thần cảnh giác đối với loại tội phạm này trong toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên, nhưng phải giải thích công khai, rõ ràng để tránh hoang mang, lo lắng quá mức.



Tin từ cơ quan công an cho biết tính đến ngày 15-3, ngoài một số học sinh ở thị xã Tây Ninh bị tấn công (khoảng năm em), trên địa bàn huyện Hòa Thành cũng đã xảy ra hai vụ tương tự.



Vụ thứ nhất xảy ra lúc 13g ngày 8-3, nạn nhân là em C.T.X., học sinh lớp 11 Trường THPT Nguyễn Trung Trực.



Vụ thứ hai xảy ra lúc gần 16g cùng ngày, nạn nhân là em L.T.Y. (học viên Trường trung cấp Nghề Tây Ninh).



Cả hai nạn nhân đều bị tấn công trên đường đi học về. Công an huyện Hòa Thành đã có công văn gửi công an các xã, thị trấn và các trường THPT trên địa bàn huyện cảnh báo tình trạng này.



Hiện công an huyện đang ráo riết điều tra truy bắt thủ phạm.





Theo QUỐC HƯNG (TTO)