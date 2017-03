Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết năm học 2009-2010, sở đã đình chỉ 12 nhóm lớp mầm non không đủ điều kiện. Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, số lượng trường mầm non không đáp ứng được nhu cầu gửi trẻ ngày càng cao của người dân; thu nhập của giáo viên mầm non còn thấp (khoảng 1,5 triệu đồng/tháng)...





Theo Y.Anh (NLĐ)