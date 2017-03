Đình chỉ công tác cô giáo mầm non dán miệng học sinh

Trước đó, ngày 19/9, tại Trường mầm non Hương Mạc, xã Hương Mạc, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh, thấy học sinh mất trật tự, cô giáo Dương Thị Hà đã dùng giấy để cắt dán đồ chơi dính lên miệng sáu học sinh mẫu giáo của trường khiến các em và phụ huynh bức xúc.



Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Từ Sơn, Hiệu trưởng trường mầm non Hương Mạc và cô giáo Dương Thị Hà chịu trách nhiệm và đến tận nhà từng học sinh xin lỗi các em và gia đình. Riêng cô giáo Dương Thị Hà buộc bị đình chỉ công việc ngay trong ngày 19/9.



Cô giáo Dương Thị Hà (SN 1986, quê ở Đông Anh, Hà Nội) vừa làm công tác giảng dạy đầu tháng 9/2012 và đang là giáo viên thử việc, chưa ký hợp đồng dạy thay cho một số giáo viên nghỉ thai sản.



Ngay sau đó, nhà trường đã điều động đủ số lượng giáo viên ở địa phương bảo đảm công tác giảng dạy không bị gián đoạn. Hiện nay hoạt động dạy và học của trường mầm non Hương Mạc đã trở lại bình thường.

Theo TTXVN