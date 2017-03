Đình chỉ công tác hàng loạt giáo viên xài bằng giả

Trong thời gian làm hiệu trưởng Trường mầm non xã Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch - Quảng Bình, bà Nguyễn Thị Tuyết (SN 1958) đã tuyển Trần Thị Hoài vào dạy hợp đồng tại trường để nhận tiền hối lộ, mặc dù biết Hoài sử dụng bằng giả.



Sau đó, bà Tuyết tiếp tục nhờ Hoài làm bằng giả cho một số đối tượng để đủ điều kiện vào dạy hợp đồng tại trường để nhận hơn 160 triệu đồng.



Liên quan đến vụ việc, ngày 4-10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quảng Trạch đã khởi tố bị can đối với bà Tuyết về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".



Song song với quá trình điều tra, UBND huyện Quảng Trạch cũng đã chỉ đạo Phòng Nội vụ và Phòng GD-ĐT tiến hành kiểm tra toàn bộ số giáo viên hệ mầm non trên toàn địa bàn.



Cơ quan chức năng huyện Quảng Trạch xác nhận đến nay, đã phát hiện có tới 14 giáo viên hệ mầm non trong toàn huyện sử dụng văn bằng giả, số giáo viên này hiện đã bị đình chỉ công tác, trong đó có cả những người đã vào biên chế ngành giáo dục từ nhiều năm qua.



Cụ thể, Trường Mầm non Quảng Tùng 9 trường hợp, Trường Mầm non Cảnh Hóa 4 trường hợp và Trường Mầm non xã Quảng Phương 1 trường hợp.



Theo H.Ngọc (NLĐO)