Đình chỉ nhóm lớp mầm non tư thục không an toàn

Văn bản yêu cầu các sở kiểm tra việc thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn, phòng tránh tai nạn, thương tích cho trẻ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ cả về thể chất và tinh thần trong các cơ sở giáo dục mầm non. Kịp thời phát hiện và kiên quyết đình chỉ các nhóm lớp tư thục không đảm bảo các điều kiện về nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.





Theo L.T (TT)