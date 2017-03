"Đỉnh Olympia" lần thứ 10 có phải huỷ kết quả?

Hào hứng cổ vũ trong trường quay. Ảnh: Văn Chung

Trong phần thi Về đích, người xem truyền hình đã hồi hộp chứng kiến giây phút mang tính quyết định khi Đức trả lời câu hỏi bằng tiếng Anh. Dường như Đức khá lúng túng khi phát âm câu trả lời. Bởi vậy MC Tùng Chi đã phải hỏi đi hỏi lại để Đức phát âm cho chính xác.

PV đã nhận được rất nhiều hồi âm của độc giả về cách phát âm chữ “plumber”, đáp án được coi là đúng của phần trả lời tiếng Anh của Minh Đức.

Khán giả theo dõi qua truyền hình đã thấy Đức phát âm chữ “plumber” giống như phát âm chữ “plumper”. Một độc giả học chuyên tiếng Anh đã nói nếu phát âm đúng thì “plumber” có chữ “b” câm (nghĩa là phải đọc là pờ lăm mờ).

Câu hỏi tiếng Anh là: “I have a problem with my flat. Water is leaking everywhere. So I have to call somebody to come and fix the water pipe. Who will I have to call? (Tạm dịch: Tôi gặp vấn đề với căn hộ của mình. Nước chảy lênh láng khắp nơi. Tôi phải gọi cho ai đó để đến và sửa ống nước. Tôi sẽ phải gọi ai?)

Bạn Minh Đức bấm chuông trả lời sau khi Tùng trả lời sai (river).

Còn đây là trích băng phần trả lời của Đức:

Đức: Câu trả lời của em là “pờ lăm bờ” ạ (chúng tôi tạm phiên âm cách đọc - PV) MC: Câu trả lời của bạn là gì ạ? Đức: Pờ lăm pờ. MC: Bạn có thể đánh vần câu trả lời của bạn được không ạ? Đức: pi-el-iu-em-pi-i-a (plumper). (PV: Nghe rất giống chữ “p” nên tạm viết như vậy) MC: Chậm hơn một chút được không ạ? Đức: P-L-U-M-P-E-R. MC: Câu trả lời của bạn Minh Đức là: plumper. Bạn đã hiểu câu hỏi này là như thế nào? Đức: Thầy giáo trong đoạn băng đã gặp vấn đề với căn hộ của mình. Nước chảy lênh láng khắp nơi, và giờ đây cần gọi một người để sửa, gọi ai ạ? MC: Và thế là chúng ta phải gọi ai ạ? Đức: Gọi người sửa ống nước ạ. MC: Theo tiếng Việt thì chúng ta phải hiểu như vậy. Chúng ta phải gọi thợ sửa ống nước để chữa hiện tượng nước chảy lênh láng trong nhà. Bạn Đức thân mến, nếu như bạn trả lời đúng câu hỏi này thì chắc chắn bạn sẽ trở thành nhà vô địch Olympia năm thứ 10. Còn nếu trả lời sai, bạn sẽ bị trừ đi 15 điểm và chúng ta sẽ có một phần thi câu hỏi phụ. Chúng tôi đã chuẩn bị câu hỏi phụ cho cuộc thi chung kết ngày hôm nay. Nhưng chúng tôi sẽ không phải dùng đến nó. Chúc mừng bạn Phan Minh Đức đến từ Trường THPT Hà Nội- Amsterdam.

Như vậy, vấn đề ở đây là nếu tiêu chí của chương trình là câu trả lời tiếng Anh đòi hỏi phải phát âm đúng mới tính điểm thì rõ ràng Minh Đức và MC Tùng Chi đã phát âm không chuẩn. Chữ “plumber” phải đọc chữ “b” câm (tức là “pờ lăm mờ”). Nếu tiêu chí của chương trình chỉ cần đọc ra các chữ cái của từ cần trả lời thì khán giả vẫn thắc mắc về cách đọc âm “b” và “p” của thí sinh và MC.

Một điều thật đáng tiếc, lẽ ra giám khảo tiếng Anh ngồi ở dưới cần phát hiện và xử lý kịp thời tình huống này, tránh sự tranh cãi không đáng có ở một chương trình quan trọng.

Và đáng nói hơn, đây lại là câu hỏi mang tính quyết định ai thắng, thua trong số 2 thí sinh đang áp sát kết quả. Theo như MC Tùng Chi nói, nếu trả lời sai, Đức sẽ bị trừ 15 điểm. Khi đó, việc chọn ngôi nhất nhì giữa Minh Đức và Đức Hiếu sẽ phải phân định bằng câu hỏi phụ.

Câu trả lời chỉ có thể từ Ban tổ chức.

Câu hỏi về tiếng Anh người sửa ống nước là một câu hỏi rất hay và đánh đố “trình độ phát âm” của người Việt. Nếu học tiếng Anh không kỹ về phát âm thì dễ dàng đọc chữ “plumber” là “pờ lăm bờ”, trong khi đó đọc đúng phải là “pờ lăm mờ”.