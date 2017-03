Đổi mới kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ - Kỳ 2: Có thể chỉ một số trường tốp trên thi tuyển

Nhiều trường giảm chỉ tiêu khối ngành kinh tế - tài chính

Theo thạc sĩ Mỵ Giang Sơn, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Sài Gòn, trong năm 2013 trường sẽ không thay đổi tổng chỉ tiêu so với năm ngoái nhưng có một số điều chỉnh. Tăng chỉ tiêu cho các ngành sư phạm như giáo dục tiểu học, giáo dục mầm non vì đang thiếu giáo viên. Giảm chỉ tiêu ở các ngành tuyển không được và một số ngành kinh tế. Lãnh đạo Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng cũng cho biết sẽ giảm 10% tổng chỉ tiêu trong năm 2013 so với năm ngoái trong đó có khối ngành kinh tế - tài chính. Thạc sĩ Lâm Thành Hiển, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Lạc Hồng, cho biết các khu công nghiệp ở Đồng Nai luôn cần rất nhiều nhân lực ở các ngành khối kỹ thuật nên năm tới trường có thể giảm một ít chỉ tiêu của khối ngành kinh tế - tài chính để tăng khối ngành kỹ thuật.

Theo thống kê của Bộ, mùa tuyển sinh 2011, trong số 416 trường (197 trường ĐH, 219 trường CĐ) có 248 trường (tỷ lệ 59,62%) tuyển sinh một trong 4 ngành: kinh tế, quản trị kinh doanh, tài chính - ngân hàng, kế toán. Tỷ lệ hồ sơ của TS đăng ký dự thi ĐH, CĐ vào 4 ngành này bình quân trong 3 năm (2009 - 2011) chiếm xấp xỉ 41%/tổng số hồ sơ đăng ký dự thi.