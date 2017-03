Đổi sách giáo khoa Tiếng Việt 1 vì in không rõ ràng

Nguyên nhân có đổi sách là do trong sách này có in hình bản đồ VN thể hiện hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa bằng cụm chấm đen nhưng hơi mờ, không rõ ràng.



Trước đó, Nhà xuất bản Giáo Dục VN đã in lại sách Tiếng Việt 1 tập 2 đầy đủ, rõ ràng hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và đề nghị các đơn vị liên quan trong cả nước thực hiện việc đổi sách giáo khoa. Nhiều sở GD-ĐT (Khánh Hòa, Thừa Thiên - Huế...) đã yêu cầu các trường thông báo rõ cho học sinh và phụ huynh biết để tránh mua nhầm các sách giáo khoa Tiếng Việt 1 tập 2 in từ năm 2012 trở về trước.





Theo P.S.N (TT)