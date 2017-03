Đóng cửa cơ sở mầm non trái phép hành hung trẻ em tàn nhẫn

Cơ sở nuôi dạy trẻ trái phép Sơn Ca.



Kiểm tra tình hình, ông Liêm khẳng định đây là cơ sở trái phép, không có giấy phép thành lập, không phải là trường mầm non như các báo đưa tin, trách nhiệm đầu tiên thuộc về địa phương quản lý đã cho tồn tại cơ sở này từ tháng 8-2014.

Sự việc diễn ra vào ngày 5-10 khi phụ huynh cháu CHPL, chị Đinh Thị Thúy Hằng thấy trên camera giám sát của cơ sở Sơn Ca con mình bị cô nuôi dạy trẻ đưa vào góc phòng dùng thìa đánh vào chân, tay. Trước đó một số ngày, con trai của chị về thường hay khóc và xuất hiện nhiều vết bầm tím. Trưa 5-10 khi thấy bất an, chị quyết định đến cơ sở Sơn Ca, đẩy cửa xô vào phòng cháu L. thì phát hiện hai người đè, ấn, bóp con mình xuống nền trong tư thế nằm úp, hai tay bẻ ngoặt ra sau, hai chân khép lại bị cột khăn, miệng bị nhét giẻ, không thở nổi. Mẹ cháu lao vào giải cứu thì bị đẩy ra, sau đó những người buộc chân tay cháu đã tháo dây, lôi giẻ ở miệng cháu ra.

Chị Hằng đã báo công an phường lập biên bản. Hai đối tượng hành hung cháu L. là Lê Thị Hoài Linh, Nguyễn Thị Tú Anh bị triệu tập và thừa nhận hành vi hành hung cháu bé.

Ông Đoàn Đức Liêm, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình đã có mặt tại cơ sở này và hết sức phẫn nộ trước một cơ sở trái phép đã tồn tại hơn một năm nay được quảng cáo là trường mầm non tư thục. Ông Liêm đã ra lệnh lập tức đóng cửa cơ sở này. Cơ quan công an trong ngày 6-10 cũng có mặt điều tra sự việc theo chức năng nhiệm vụ, theo ông Liêm nếu có dấu hiệu hình sự phía công an sẽ xử lý.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình yêu cầu đóng cửa lập tức cơ sở trái phép này.



Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Tuế, Chủ tịch phường Nam Lý, phân bua cơ sở này được thành lập từ tháng 8-2014 do các cơ sở mầm non trên địa bàn phường chỉ đáp ứng 800-900 cháu nên phường cho phép bảy cơ sở nuôi dạy trẻ khác trên địa bàn được thành lập theo quy định của phường. Ông Tuế cũng cho hay cơ sở Sơn Ca này có số lượng 49-50 cháu, tuy nhiên theo quan sát thì con số này vượt gấp đôi con số ông Tuế thông báo.

Ông Tuế nói cơ sở Sơn Ca được giao cho Trường Mầm non Nam Lý quản lý, phường không có con người cụ thể để quản lý, chỉ quản lý về mặt nhà nước. Hiện sự việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ và bà Trần Thị Thúy Hằng, chủ cơ sở Sơn Ca đã hứa đóng cửa cơ sở trong trưa 6-10.

Hình ảnh do mẹ cháu bé ghi lại khi bắt quả tang cô nuôi dạy trẻ hành hung cháu: