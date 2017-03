Đồng Nai: Thí sinh Trường CĐ Trang trí mỹ thuật thi lại môn văn

Có 310/322 thí sinh tham gia thi lại. Nhiều thí sinh và phụ huynh trong dáng vẻ phờ phạc cho biết đã trải qua một đêm căng thẳng. Một số thí sinh cho biết khá mệt mỏi do đã dồn sức làm đề thi môn văn hệ ĐH vào sáng ngày 15-7, nay phải thi lại một lần nữa nên không còn hứng thú gì.

Sự việc 322 thí sinh thi CĐ nhưng làm nhầm đề thi ĐH được báo cáo về Hội đồng tuyển sinh Bộ GD&ĐT vào sáng ngày 15-7 nhưng không thấy Bộ GD&ĐT cũng như ĐH Quốc gia TP.HCM có thông tin gì. Đến trưa ngày 16-7, Công văn 287/BC Bộ GD&ĐT do Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bành Tiến Long báo cáo về kỳ thi tuyển sinh CĐ vẫn khẳng định: “Đến thời điểm kết thúc môn thi cuối chưa có sự cố về đề thi. Kỳ thi CĐ “ba chung” đầu tiên diễn ra trong trật tự, an toàn”! Nhưng đến 18 giờ ngày 16-7, khi sự cố này gây hoang mang cho nhiều thí sinh và phụ huynh thì tiến sĩ Nguyễn Đức Nghĩa - Phó Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM mới công khai thông tin và thừa nhận những sai sót trước báo chí.

Trước đó, vào sáng ngày 15-7, sau khi kết thúc môn thi văn khối C, các thí sinh trường này chuẩn bị nộp bài thi môn văn thì được các giám thị thông báo đã phát nhầm đề thi môn văn khối C đợt thi đại học thứ hai.

Được biết, toàn bộ số đề thi trên do Trường CĐ Trang trí mỹ thuật Đồng Nai hợp đồng với ĐH Quốc gia TP.HCM chịu trách nhiệm in sao và cung cấp đề thi. Nhưng do nhầm lẫn, ĐH Quốc gia TP.HCM đã chuyển nhầm đề thi ĐH. Sau khi có sự cố, Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo cho Trường CĐ Trang trí mỹ thuật Đồng Nai tiếp tục tổ chức thi lại cho thí sinh bằng đề thi dự bị môn văn CĐ.