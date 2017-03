"Đột nhập" những giờ "giải lao" hợp pháp

Trước tình trạng rất nhiều HS không chịu và không thích học môn GDCD trong nhà trường, PV VietNamNet đã tìm đến một số nhà trường và HS cấp 3 trên địa bàn Hà Nội để tìm hiểu thực tế.

Không học vì khó

Một giờ học GDCD của HS Trường THPT Việt Đức. Ảnh: Bảo Anh

"Chỉ lúc nào cô ví dụ thực tế thì chúng em nghe, còn cô giảng lý thuyết thì ít nghe lắm. Nội dung bài học khó, nghe không hiểu", một HS của Trường THPT Việt Đức cho biết.

Việc học lơ là, không tập trung, bài học dài, khó hiểu là nhận xét của rất nhiều HS cấp 3. Một HS Trường THPT Lê Quý Đôn cho biết, việc không nghe giảng hoặc nghĩ đi đâu đó khi cô giảng bài GDCD là chuyện "quá đỗi" bình thường.

Với cách học lý thuyết nhiều hơn thực hành, lại thêm là môn phụ nên cả việc dạy của cô và việc học của trò cũng trên "tinh thần": hoặc là ép buộc hoặc thả lỏng.

Theo nhóm HS Trường THPT Bán công Đống Đa, giờ học môn này, cô chủ nhiệm chủ yếu quản lý lớp, hỏi tình hình học tập của lớp ra sao. Nếu dạy, cô mở sách đọc một số ý chính trong bài để HS chép vào cho đủ chương trình, khi kiểm tra HS mở vở ra chép.

Còn nhóm HS lớp 11 của Trường THPT Lê Quý Đôn cho biết các em bắt buộc phải học nghiêm túc vì là môn này do cô chủ nhiệm dạy. Tuy nhiên, cô rất ít khi kiểm tra miệng mà thường chấm vở vào cuối kỳ để lấy điểm. Các bài trong sách để học trong 1 tiết không nhiều, chủ yếu phải học đến 2 - 3 tiết mới hết bài. Do đó, cô đã "giải phóng" cho HS không phải kiểm tra miệng. Các em này cho rằng, HS không chịu học là do, bài học dài và không có gì hứng thú.

"Mong là giờ học các em chịu ngồi trật tự nghe giảng, "nhập" kiến thức vào đầu khoảng 50% là quý lắm rồi!", cô Nguyễn Thị Tính, giáo viên GDCD Trường THPT Việt Đức cho biết. Cách viết SGK trong chương trình mới vẫn còn khó hiểu khiến HS khó tiếp thu.

Cô Tính cho rằng, phần triết học trong chương trình học kỳ 1 lớp 10 là hay, HS cũng thích nhưng cách viết sách khó hiểu. Ngôn từ của triết học quá nặng nề, nếu đơn giản được thì tốt. Hơn nữa, để giải thích một vấn đề, một hiện tượng cần đưa thêm nhiều ví dụ. Hiện nay, trong mỗi bài chỉ có khoảng 2-3 ví dụ, cần đưa khoảng 6-7 ví dụ, càng nhiều ví dụ HS càng dễ hiểu.

Phần GDCD với kinh tế, chính trị cũng nặng, HS chưa cần vì không liên quan nhiều đến HS. Một HS Trường THPT Bán công Đống Đa cho rằng, những kiến thức cơ bản về pháp luật, kinh tế, chính trị HS có thể học ngoài xã hội.

Không học vì không phải thi

Đây là nguyên do thứ 2 khiến HS không thích học môn GDCD. Để chuẩn bị cho tương lai và sự nghiệp, các HS cấp 3 thường tập trung vào các môn để thi ĐH, cái đích cuối cùng.

Chấp nhận vì thiếu điểm môn GDCD mà không được HS tiên tiến, một HS lớp 11 Trường THPT Lê Quý Đôn nhận xét: "Dù là học để thi học kỳ cũng rất khó, quay cóp bài bị cô bắt, nhận điểm 0. Điểm trung bình môn được 3,4, mất HS tiên tiến". Bù lại, em HS này tập trung "lao" vào học các môn thi tốt nghiệp, thi ĐH.

"Chúng ta phải chấp nhận sự phân ban, phân hóa, học có sự lựa chọn theo năng lực của cá nhân", thầy Bùi Hữu Ninh, Hiệu trưởng Trường THPT Việt Đức nhấn mạnh.

Đã đến lúc phải hiểu, khái niệm học đồng đều các môn là không có. Những HS thi khối A thì chểnh mảng với các môn Văn, Sử, GDCD... là tất yếu. Do đó, để tạo tiềm năng phát triển, chúng ta không thể đòi hỏi bằng nhau.

Cũng vì không phải thi nên giờ GDCD, nhiều HS đã ngồi làm việc riêng, giải tích phân và hết giờ học đứng lên với quyển vở còn nguyên giấy trắng. Một số HS thích học môn này vì không phải suy nghĩ, tính toán, không phải tập trung vào bài như các môn tự nhiên khác.

HS chịu học là do giáo viên

Có một cách để HS chịu học dù môn học khô cứng, hàn lâm, đó là đưa bài học về với thực tế. HS rất hứng thú với cái mới, giáo viên đưa tư liệu, câu chuyện vào bài HS sẽ nhớ ngay. Cô Tính ví dụ, trong bài về chính sách đối ngoại, Việt Nam đón đoàn của một nước đến thăm và giải thích luôn vì sao chúng ta phải đối ngoại.

Trong bài dạy về Luật hình sự và Bộ luật hình sự (lớp 12), cô Tính đã đưa ra một câu chuyện về một HS lấy tiền mừng tuổi, rồi cả tiền học phí để đánh bài và bị công an bắt. Từ đó, cô đưa vấn đề cho HS thảo luận: "HS đó sẽ bị xử phạt theo pháp lệnh nào(?)...".

Cô Tính nhận xét, về cơ bản, SGK mới cũng đã nhẹ hơn chương trình cũ. Tuy nhiên, giáo viên chủ yếu dạy chay, còn thiếu tư liệu thực tế. Chương trình và SGK cũng còn xa vời, cần gần với thực tế hơn. Hơn nữa, thỉnh thoảng nên tổ chức cho giáo viên đi nghe các chuyên đề, hội thảo, cô Tính đề xuất. Vừa rồi, Sở GD-ĐT Hà Nội cũng tổ chức nói chuyện chuyên đề về WTO cho các giáo viên. Đi nghe về, giáo viên giải thích, truyền đạt lại HS rất hào hứng nghe.

Học GDCD không chỉ là học một giờ ở trên lớp mà HS phải học cả cuộc đời, học theo xã hội. Cách tốt nhất là, làm sao để HS biết cách học. Đối với môn này phải quan tâm nhiều hơn, dạy người nhiều hơn dạy chữ. Giáo viên chủ động gợi mở để HS hứng thú thảo luận.

Nhóm HS Trường THPT Lê Quý Đôn cũng cho rằng, HS không chịu học là do cách truyền đạt của giáo viên. Môn học này không thể học thuộc lòng mà phải hiểu.