Du học "giá rẻ" mà vẫn có tiền gửi về nhà

Theo cơ quan chức năng thì trong thời gian gần đây, nhu cầu về du học tự túc của các gia đình đã tăng lên nhanh chóng. Chính vì vậy loại hình dịch vụ tư vấn du học tự túc cũng đua nhau mọc lên để đáp ứng nhu cầu.

Công ty Tư vấn du học xuất hiện liên tục nhưng công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực này, đặc biệt là công tác hậu kiểm sau khi cấp phép dường như lại đang bị buông lỏng. Chính vì vậy nhiều tổ chức, cá nhân đã lợi dụng hoạt động lừa đảo người dân và học sinh gây nên tình trạng lộn xộn trong lĩnh vực này.

Trên thực tế thì các tổ chức tư vấn du học tự túc gồm các loại hình như: các trung tâm trực thuộc các Bộ, trực thuộc một số hội... ngoài ra khá nhiều trung tâm dưới dạng các công ty TNHH đa ngành, đa nghề trong đó có dịch vụ tư vấn du học tự túc. Thậm chí thời gian vừa qua có một số công ty du lịch cũng nhảy vào làm tư vấn du học.

Dạo một vòng qua các trang quảng cáo trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng, người dân và học sinh hoa cả mắt trước một mê hồn trận quảng cáo tư vấn du học. Dịch vụ nào cũng ra sức đánh bóng mình bằng những lời rao hấp dẫn, chết người.

Nào là trình độ nào cũng du học được, bằng cấp thì có giá trị quốc tế được hàng chục nước trên thế giới công nhận, rồi nào là du học vừa học vừa làm có nhiều ưu đãi, có thể trang trải được chi phí học hành, thậm chí còn thừa tiền gửi về gia đình... Đặc biệt mặc dù có rất nhiều hình thức ưu đãi như trên nhưng mức phí du học cũng chỉ cần từ 5.000 - 6.000 USD là có thể... bay được.

Rõ ràng nếu thiếu đi sự am hiểu và cẩn trọng cần thiết, người dân và các học sinh vừa rời khỏi ghế nhà trường rất dễ dàng sập bẫy. Thiếu sự tuyển chọn đầu vào với những tiêu chuẩn về tiếng Anh, về khả năng tài chính và sự chuẩn bị tâm lý du học, miễn sao thu hút được nhiều học sinh để ăn tiền hoa hồng, chênh lệch, thế nên rất nhiều học sinh sau khi du học đã phải đối mặt với thực tế phũ phàng nơi đất khách. Nhiều công ty tư vấn du học sau khi thu tiền đẩy học sinh lên máy bay đã phủi tay rũ bỏ mọi trách nhiệm.

Chiều 1/10, trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo Phòng An ninh văn hóa tư tưởng (PA25) Công an TP Hà Nội cho biết: Trước tình trạng lộn xộn của một số đơn vị hoạt động tư vấn du học, hiện Công an TP Hà Nội đang tiến hành tổng điều tra, rà soát lại số lượng, chất lượng hoạt động của loại hình dịch vụ này, từ đó có các biện pháp xử lý kiên quyết nhằm lập lại trật tự.

Liên quan đến lĩnh vực này thì đầu năm 2007, Sở GD&ĐT Hà Nội đã có văn bản hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt động dịch vụ tư vấn du học tự túc. Trong đó quy định rõ để đăng ký hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ tư vấn du học tự túc trên địa bàn Hà Nội phải có hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động và được Sở GD&ĐT cấp phép hoạt động nếu đủ các điều kiện theo quy định. Trong đó có điều kiện phải có các thỏa thuận hợp tác và hồ sơ pháp lý của cơ sở đào tạo nước ngoài.

Trong quá trình hoạt động nếu tổ chức dịch vụ tư vấn du học tự túc có các hoạt động bất hợp pháp, tùy theo hình thức và mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Quy định là vậy, tuy nhiên theo cơ quan chức năng trên thực tế, nhiều đơn vị vẫn hoạt động chui, thiếu các tiêu chuẩn cần thiết. Thống kê của cơ quan chức năng thì hiện tại địa bàn Hà Nội có hàng trăm đơn vị đăng ký hoạt động trên lĩnh vực tư vấn du học. Tuy nhiên nhiều đơn vị đã hoạt động không hiệu quả. Thậm chí có những công ty du lịch cũng nhảy vào làm tư vấn du học.

Có khá nhiều công ty tư vấn du lịch chỉ chưa đầy 10 nhân viên nhưng vẫn hoạt động. Nhân viên không được đào tạo cơ bản, thiếu trình độ chuyên môn trong lĩnh vực này nhưng các đơn vị này vẫn tuyển dụng và hoạt động.

Do sự lỏng lẻo trong kiểm tra, giám sát nên thời gian qua, nhiều công ty đã có nhiều hoạt động mang dấu hiệu lừa đảo khách hàng dưới các hình thức như quảng cáo không đúng sự thật để đánh lừa khách hàng, thu các loại phí cao hơn quy định...

Theo các nhà chuyên môn thì trước tình trạng quá nhiều công ty tư vấn du học xuất hiện, giữa một mê hồn trận quảng cáo, để tránh bị thiệt thòi, người dân và học sinh có nhu cầu cần phải có sự tìm hiểu kỹ càng, thận trọng khi tìm đến các công ty tư vấn du học. Đặc biệt để tránh bị lừa, người dân nên tìm đến các đơn vị uy tín, được các cơ quan chức năng cấp phép hoạt động