Du học nghề: kiếm việc xuyên quốc gia

Gia đình thuộc vào hàng khá giả, khi nghe con trai thuyết phục để được đi du học ngành khách sạn, chuyên ngành nhỏ là đầu bếp/nấu ăn, gia đình Lâm rất ngỡ ngàng. Nhưng cuối cùng thuận theo sở thích của Lâm, ba mẹ cậu cho phép cậu sang Nhật Bản để học nghề đầu bếp.









Năm nay là năm thứ ba Lâm đang theo học nghề đầu bếp tại Nhật. Năm đầu tiên Lâm làm việc như một đầu bếp thực sự, từ phụ bếp cho đến việc nấu nướng… suốt ngày chỉ loanh quanh trong bếp. Năm thứ hai Lâm được học cao hơn về các kỹ năng xử lý các vấn đề khi cậu trở thành đầu bếp. Hiện tại Lâm đang học về kỹ năng quản lý khi trở thành bếp trưởng.Tới thời điểm này dù đã đi làm thêm nhưng chi phí gia đình Lâm đã chi để nuôi dưỡng ước mơ trở thành bếp trưởng của cậu đã lên tới hơn 30.000 USD. Tuy chi phí học đầu bếp tương đối đắt đỏ nhưng Lâm hoàn toàn có cơ hội nhận lương hàng ngàn USD mỗi tháng ở các khách sạn bốn, năm sao sau khi tốt nghiệp.Du học nghề như Lâm hiện đang là lựa chọn của nhiều gia đình khi định hướng tương lai cho con em mình. Có việc làm, thu nhập tốt là mục tiêu rõ ràng thay vì có một cái bằng đẹp nhưng khó kiếm việc. Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, giám đốc công ty tư vấn du học Atlantic, thực tế cho thấy có nhiều nghề chi phí còn đắt đỏ hơn học đại học vì thời gian thực hành rất nhiều.Qua thực tế tư vấn cho thấy một số nghề hiện đang được nhiều người lựa chọn như quản lý dịch vụ, chăm sóc y tế, nấu ăn, làm bánh, dịch vụ tài chính, kế toán, khách sạn du lịch, quản trị du lịch, kinh tế du lịch, quản lý các trung tâm nghỉ dưỡng, công nghệ thực phẩm, tổ chức hội thảo và sự kiện, công nghệ điện tử điện lạnh và điều hoà không khí… Tuỳ từng ngành học và từng nước có chi phí khác nhau, tại Úc khoảng 16.000 đôla Úc, tại New Zealand khoảng 19.000 đôla New Zealand mỗi năm…Một trong những lý do quan trọng để các gia đình lựa chọn con đường du học nghề cho con em mình, theo ông Bùi Khắc Cư, tổng thư ký liên hiệp Tư vấn du học (VIECA), là bằng cấp quốc tế. “Hầu hết các trường nghề này đều đạt chuẩn quốc tế và bằng cấp được nhiều nước thừa nhận nên học sinh sau khi tốt nghiệp rất dễ xin việc”, ông Cư khẳng định.Điều dễ nhận thấy là cùng với các kỹ năng nghề được đào tạo, sinh viên du học nghề có khả năng tiếng Anh tốt nên cơ hội kiếm việc không chỉ ở Việt Nam. Ông Cư cho biết, thực tế đã có nhiều sinh viên học nghề sau khi tốt nghiệp đã làm việc cho các tập đoàn xuyên quốc gia tại những nước khác. Nhiều người sau khi hoàn thành các khoá học trở về nước cũng thường làm việc trong môi trường quốc tế với thu nhập tốt.Trong bối cảnh đào tạo nghề nước ta mới đang dừng ở mức độ đại trà, hệ thống bằng cấp chưa có chuẩn quốc gia chung và chưa được các nước khác thừa nhận, thậm chí là các nước trong khu vực Đông Nam Á thì du học nghề mở ra cơ hội việc làm tốt hơn đối với người học. Trao đổi với phóng viên Sài Gòn Tiếp Thị, ông Dương Đức Lân, phó tổng cục trưởng tổng cục Dạy nghề thừa nhận, xu hướng du học nghề sẽ góp phần hạn chế khoảng thiếu nguồn nhân lực có kỹ năng nghề và ngoại ngữ tốt của thị trường lao động nước ta.“Hiện tại chúng tôi mới đang xây dựng hệ thống tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia để đưa ra chuẩn chung và tiến tới việc được quốc tế thừa nhận bằng cấp đào tạo nghề của ta”, ông Lân nói. Tuy nhiên xu hướng tìm việc xuyên quốc gia đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ và người lao động thì không thể chờ đợi tới khi việc đào tạo nghề trong nước được chuẩn hoá. Như vậy du học nghề vẫn là lựa chọn hiệu quả.