Du học sinh người Nga làm vỡ đường ống cứu hỏa tại Mỹ

Con bà đã liên lạc về Việt Nam báo tin là sự cố vỡ đường ống cứu hỏa tại Học viện Quốc tế EF không phải do Nam mà do một du học sinh người Nga (gốc Việt) gây ra. Phía nhà trường cũng không truy cứu trách nhiệm bồi thường thiệt hại gì do học sinh đã đóng bảo hiểm.

Ngày 4-11, Pháp Luật TP.HCM đưa tin “Một du học sinh Việt Nam bị đe dọa bồi thường cả triệu USD”, đề cập việc em Nam gây sự cố vỡ hệ thống nước cứu hỏa gây ngập lụt tại trường. Sự cố trên khiến nhà trường phải đóng cửa, di tản hơn 300 học sinh sang một bang khác. Theo bà Hoa, sau sự cố, cô Mỹ Hạnh, người đại diện của Học viện Quốc tế EF tại TP.HCM, báo tin phía gia đình có thể tốn số tiền lớn để bồi thường thiệt hại. Tuy nhiên, đến nay khi biết sự cố không phải lỗi do Nam, gia đình bà vẫn chưa được phía đại diện trường thông báo, cải chính thông tin sai trên.

VÕ BÁ