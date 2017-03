Du học sinh tới Australia ngày càng giảm mạnh

Cơ quan Di trú Australia cho biết trong tài khoá 2009-2010 số lượng sinh viên Ấn Độ tới Australia là 18.514, nhưng chỉ sau một năm số lượng trên đã giảm xuống còn 6.875 trường hợp. Trong khi đó, du học sinh Trung Quốc (đứng đầu về số lượng sinh viên nước ngoài học tập tại Australia) cũng đã giảm 24,3%.



Chuyên gia giáo dục hàng đầu tại Đại học Melbourne, ông Simon Marginson, cho biết sự sụt giảm trên vẫn sẽ còn tiếp tục và chưa có dấu hiệu hồi phục cho tới thời điểm này. Lý giải điều này, ông Marginson cho rằng sự sụt giảm du học sinh tới Australia xuất phát từ hai lý do: một là, sự thay đổi trong tiêu chuẩn cấp thị thực du học sinh của chính phủ liên bang và hai là, danh sách các ngành nghề được nhập cư ngày càng thắt chặt hơn.



"Australia không còn là thiên đường du học. Nhu cầu du học của sinh viên Ấn Độ tại Australia tuy lớn, nhưng khá mong manh xuất phát từ các vấn đề đang tồn tại như sự vô trách nhiệm từ các cơ sở môi giới du học, hình ảnh bạo lực đối với du học sinh tại Australia...Và những điều này đã ảnh hưởng trực tiếp tới sự sụt giảm trên," ông Marginson nhấn mạnh.



Ngoài Ấn Độ và Trung Quốc là hai quốc gia có số lượng du học sinh chiếm đa số tại Australia, Việt Nam cũng được coi là quốc gia có lượng sinh viên đông đảo tham gia học tập tại đây. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, lượng sinh viên Việt Nam tới Australia cũng đã giảm rất mạnh. Theo số liệu của Bộ Di trú Australia thì lượng đơn xin thị thực du học từ Việt nam đã giảm tới 31% trong tài khoá 2010-2011.



"Trung Quốc và Đông Nam Á là hai thị trường du học quan trọng đối với Australia. Sự sụt giảm số lượng sinh viên tới từ Trung Quốc và Việt Nam là rất đáng lo ngại bởi đây là hai quốc gia có chất lượng sinh viên cao hơn so với số sinh viên tới Ấn Độ," ông Marginson cho biết.



Tờ "Thời Đại" cho biết hiện Bộ trưởng Giáo dục Australia Chris Evans đang ở Ấn Độ để khai trương Hội Đồng Giáo dục Australia - Ấn Độ. Phát biểu tại buổi lễ trên, ông Evans cho biết sự sụt giảm lượng sinh viên Ấn Độ tại Australia tập trung chủ yếu ở lĩnh vực học nghề, vốn bị ảnh hưởng trực tiếp từ chính sách thắt chặt ngành nghề nhập cư của chính phủ liên bang.



Nhắc lại vấn đề sinh viên Ấn Độ bị tấn công tại Australia và gây ảnh hưởng tới hình ảnh của quốc gia này, Bộ trưởng Evans cho rằng đây không phải là lý do chính cho hiện tượng sụt giảm du học sinh trên mà rất có thể, một phần là do đồng AUD đã và đang duy trì ở mức cao trong một thời gian dài.



Mặc dù vậy, Chủ tịch Hiệp hội sinh viên Australia Jesse Marshall vẫn lên tiếng chất vấn ông Evans, cho rằng chính phủ cần phải làm nhiều hơn nữa nhằm phục hồi lại hình ảnh quốc gia du học của Australia bằng cách cải thiện điều kiện đối với các sinh viên quốc tế.





Theo Tuấn Anh/Sydney (Vietnam+)