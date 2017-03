Dự kiến ĐH Y Dược TP.HCM tăng 3,5 điểm

Sau thời gian này, khi đã nhận đầy đủ dữ liệu điểm thi của các trường gửi về, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục sẽ tổng hợp số liệu, thống kê phổ điểm từng khối thi, nghiên cứu các phương án để áp dụng tính điểm sàn. Dự kiến ngày 8-8, Hội đồng điểm sàn của Bộ GD&ĐT sẽ họp và quyết định mức điểm sàn cụ thể của các khối thi ở cả hai hệ ĐH và CĐ.

Tối 31-7, Trường ĐH Y Dược TP.HCM - trường ĐH tốp đầu cuối cùng trong cả nước đã công bố điểm thi. Trường có chín thí sinh cùng đạt 29,5 điểm, trong đó tám thí sinh làm tròn từ 29,25. Đặc biệt, thí sinh Nguyễn Trần Thanh Trúc (học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM) cũng là thủ khoa của Trường ĐH Tài chính - Marketing TP.HCM. Điểm trúng tuyển dự kiến ngành y đa khoa sẽ tăng 1,5-2 điểm lên mức 27-27,5 điểm, tức thí sinh 9 điểm/môn vẫn chưa biết trúng tuyển hay không. Ngành dược học tăng 0,5 lên 26 điểm; ngành răng hàm mặt sẽ bằng năm trước 26 điểm; ngành y tế công cộng tăng 3-3,5 điểm; ngành y học cổ truyền, điều dưỡng tăng 2-2,5 điểm; ngành kỹ thuật y học tăng 2 điểm; ngành y học dự phòng, kỹ thuật phục hình răng tăng 1,5 điểm; ngành xét nghiệm y học, vật lý trị liệu-phục hồi chức năng tăng 1 điểm.

Khoa Y (ĐH Quốc gia TP.HCM) có bốn thủ khoa đạt 28 điểm thì trong đó ba thủ khoa cùng học Trường THPT Dân lập Nguyễn Khuyến (TP.HCM) và một thí sinh học Trường THPT chuyên Bến Tre (Bến Tre). Dự kiến điểm trúng tuyển năm nay sẽ tăng khoảng 2 điểm so với 24 điểm của năm trước.

Học viện Hành chính cơ sở 2 TP.HCM dự kiến điểm các khối sẽ tăng 3 điểm so với mức 15,5 điểm khối A, D1 và 17 điểm khối C của năm trước. Học viện Hành chính cơ sở Hà Nội cũng có điểm thi cao hơn năm trước. Bằng mức 16,5 điểm khối A, D1 và 20 điểm khối C đã có 1.252 thí sinh, trong khi chỉ tiêu là 1.000. Năm nay, học viện tuyển thêm khối A1 nên dự kiến điểm trúng tuyển sẽ tăng 0,5-1 điểm tùy từng khối.

QUỐC DŨNG