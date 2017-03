Dự kiến điểm trúng tuyển nhiều trường tăng mạnh

Điểm trúng tuyển cao nhất là ngành kỹ thuật hạt nhân: 22,5 điểm; nhóm ngành công nghệ thông tin: 20,5; công nghệ kỹ thuật môi trường: 20; kỹ thuật điện tử-truyền thông: 19,5; toán học: 18,5; sinh học: 17,5; vật lý: 17; công nghệ sinh học: A 22, B 22,5; hóa học: A 21, B 23; khoa học môi trường: A 19,5, B 20; địa chất: A 17,5, B: 20,5; khoa học vật liệu: A 17, B 20,5; hải dương học: A 16, B 17,5. Hệ CĐ ngành công nghệ thông tin: 13 điểm.

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM) có điểm thi khá cao. Ngành đông phương học sẽ tăng 3-3,5 điểm so với 16,5 điểm của năm trước. Ngành văn học tăng khoảng 4-5 điểm, còn ngành ngôn ngữ học tăng 1-1,5 điểm. Ngành báo chí, quan hệ quốc tế… tăng 0,5 điểm. Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM) dự kiến ngành kỹ thuật phần mềm: 27,5; mạng máy tính và truyền thông: 25; khoa học máy tính, hệ thống thông tin, công nghệ thông tin, kỹ thuật máy tính: 24,5 điểm. Điểm đã nhân hệ số 2 môn toán. Các thí sinh từ 24,5 điểm trở lên dự kiến sẽ trúng tuyển vào trường.

Trường ĐH Sư phạm Thể dục thể thao TP.HCM lấy hệ số 2 môn năng khiếu so với 18 điểm của năm trước nên dự kiến điểm trúng tuyển sẽ tăng 1-1,5 điểm. Trường ĐH Đồng Nai dự kiến ngành sư phạm toán, sư phạm hóa học sẽ tăng 4-4,5 điểm; ngành sư phạm tiếng Anh, giáo dục tiểu học, giáo dục mầm non sẽ tăng 1-1,5 điểm. Các ngành còn lại số thí sinh đạt điểm sàn còn thiếu nhiều so với chỉ tiêu cần tuyển nên sẽ phải xét tuyển bổ sung.

Trường ĐH Hoa Sen có mức điểm trung bình tăng hơn năm trước khoảng 1-3 điểm, đặc biệt là các thí sinh thi khối D đạt 14-17 điểm tăng đáng kể. Dự báo điểm khối ngành kinh tế, quản lý nhà hàng - dịch vụ - khách sạn - du lịch sẽ tăng khoảng 1-2 điểm; các ngành còn lại sẽ lấy bằng sàn. Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng dự kiến ngành công nghệ kỹ thuật ô tô: 17,5; công nghệ kỹ thuật cơ khí, công nghệ kỹ thuật điện - điện tử: 16,5; công nghệ thông tin: 15,5; công nghệ kỹ thuật cơ điện tử: 15; công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa: 14,5; công nghệ kỹ thuật nhiệt (cơ điện lạnh), công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông: 14; kế toán: 13,5.

