Đưa biển, đảo vào chương trình mẫu giáo

Bộ cho biết sẽ có các buổi tập huấn cụ thể về cách tích hợp nội dung giáo dục tài nguyên, môi trường biển, đảo vào chương trình giáo dục mẫu giáo năm tuổi cho các địa phương trong thời gian tới.

Bộ yêu cầu các tỉnh/thành phố quan tâm phát triển các loại hình cơ sở giáo dục mầm non tại các đô thị đông dân cư, các khu chế xuất, khu công nghiệp có đông công nhân lao động nữ. Tăng cường các biện pháp phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non, đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần. Tuyệt đối không ép trẻ tập đọc, viết chữ, học trước chương trình lớp 1.

P.ANH