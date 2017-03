Đưa học sinh bị đánh khám bệnh tại TP.HCM

Ông Ngô Hoàng Xa (cha Hải) cho biết sau khi xuất viện về nhà, Hải than bị đau đầu hoài nên gia đình đã đưa đến BV Chợ Rẫy khám lại.

Trước đó, chiều 24-3, Hải được BV Đa khoa tỉnh Cà Mau cho xuất viện với chẩn đoán bị xuất huyết dưới nhện liềm não chẩm. Gia đình Hải đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng đề nghị xác minh, làm sáng tỏ vụ việc. Tuy nhiên, theo ông Xa, đến ngày 25-3 vẫn chưa thấy có động thái điều tra hay xác minh từ cơ quan chức năng về nghi vấn nhiều HS bị mời về Công an xã Thạnh Phú làm việc và bị đánh đập.

Như Pháp Luật TP.HCM thông tin, ngày 18-3, một phụ huynh đưa cháu Trần Hữu Nhân (HS lớp 7 Trường THCS Trần Quốc Toản) đến nhờ Công an xã Thạnh Phú làm rõ vụ mất trộm. Nhân nói với gia đình nhiều lần trộm tiền của cậu (trên 30 triệu đồng) cống nạp cho các HS cùng trường để không bị đánh. Sáng 19-3, có khoảng tám em HS của Trường THCS Trần Quốc Toản bị công an xã “mượn” làm việc nhưng không mời phụ huynh. Khi phụ huynh hay tin tìm đến thì được các em cho biết đã bị công an viên tát tai, đập đầu xuống bàn. Riêng Hải bị sốc nặng phải đưa đi cấp cứu.

