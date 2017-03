Đua nhau đẻ mổ để con được đi học sớm

Chị Lee nói rằng nếu có chuyện gì xảy ra với đứa trẻ, vợ chồng chị sẽ tự chịu hậu quả. Nhưng khi bác sĩ nói tới 11 nguy cơ có thể xảy tới khi mổ đẻ sớm, chồng chị đã lưỡng lự và cuối cùng họ từ bỏ ý định liều lĩnh này.



Mỗi năm vào cuối tháng 8, các cơ sở sản phụ khoa ở khắp Trung Quốc đều đông đúc vì nhiều bà mẹ xếp hàng đợi mổ đẻ. Lý do cho việc này là: Theo quy định của Bộ Giáo dục Trung Quốc, trẻ em tròn 6 tuổi sẽ vào tiểu học, trong khi thời gian khai giảng là 1/9, nên những trẻ đẻ trước ngày này mới đủ điều kiện nhập học.



Theo F-paper, một đại diện của Bệnh viện bà mẹ và trẻ em tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) cho biết, mỗi năm viện này có khoảng 3.000 ca sinh. Bình thường, mỗi ngày có khoảng 10 người nhập viện, nhưng cứ cuối tháng 8 thì số này tăng cao, tới 15-20 ca và bắt đầu từ 29/8 thì đạt đỉnh điểm.







Vì muốn con được đi học sớm mà nhiều bố mẹ Trung Quốcquyết định đẻ mổ sớm hơn dự sinh. Ảnh minh họa: Csmonitor.com.

Một chuyên gia về sản phụ khoa Trung Quốc, từng làm việc tại Mỹ nhiều năm, cho biết, mổ lấy thai sớm có thể gây nhiều ảnh hưởng xấu tới cả tâm trí và sức khỏe của trẻ. Bắt trẻ phải chào đời lúc bé chưa phát triển hoàn chỉnh có thể gây hội chứng suy hô hấp và nhiều vấn đề khác cho bé.Mặc dù rất coi trọng sức khỏe của trẻ nhưng nhiều bà mẹ không muốn đợi thêm một năm nữa con họ mới được đến trường. Một số cho biết bởi vì họ không muốn con trai hay con gái mình trở thành đứa trẻ già nhất lớp và "bước vào xã hội muộn hơn". Và vì thế lựa chọn giữa sức khỏe và tuổi đến trường trở thành việc khó xử của nhiều phụ huynh.Tuy nhiên, cũng có những ông bố, bà mẹ bày tỏ ý kiến phản đối việc mổ đẻ sớm để trẻ kịp đến trường.Chị Nelly Min, bà mẹ có con 3 tuổi, cũng là biên tập viên trang China Daily thổ lộ: "Tôi không hiểu điều gì thôi thúc bạn muốn con mình bước vào xã hội sớm hơn? Nếu có cơ hội, ai cũng muốn kéo dài tuổi thơ của mình cơ mà? Có gì rắc rối đâu nếu con bạn học thêm một năm mầm non?".Biên tập viên này cho biết, ở Hungary, nếu một đứa trẻ chưa sẵn sàng cho việc tới trường khi đã học hết mầm non, bố mẹ bé được lựa chọn cho con tiếp tục đi mẫu giáo thêm một năm nữa. Đó là hệ thống giáo dục tuyệt vời.Một số nhà giáo dục cũng cho rằng lấy tuổi làm căn cứ cho sự sẵn sàng tới trường của một đứa trẻ là vô lý và thiếu trách nhiệm, đặc biệt khi sự sẵn sàng đó còn phụ thuộc vào nền tảng văn hóa, tính cách và giới tính. Có chuyên gia thậm chí còn khuyến cáo, cho trẻ đi học muộn tốt hơn là cho bé tới trường trước tuổi.Ở Trung Quốc, các trường mẫu giáo thường quá tải. Không giống như trẻ em mầm non ở Mỹ - chỉ cần chuẩn bị cho việc học, những trẻ nhỏ ở Trung Quốc phải thực sự học đọc và viết. Ở Mỹ, trẻ nhỏ chưa tới trường chỉ học về màu sắc và chữ số. Chúng nhận biết các đồ vật hay gặp và các chữ cái để chuẩn bị cho việc đọc. Chúng hát và chơi trò chơi để biết số và các hình dạng. Chúng học cách hợp tác với giáo viên và những đứa trẻ khác. Các em cũng được đi thăm các nơi như vườn thú và viện bảo tàng."Con trai 3 tuổi của tôi đã làm tất cả những điều này ở trường mầm non, ngoài ra còn được phân bài tập về nhà để tập viết. Theo tôi, điều này là quá sớm, khi đôi tay bé nhỏ của cháu còn chưa thể cầm vững chiếc bút chì. Và cháu chưa có khả năng tập trung cho việc học. Với tôi, cần ít nhất hai năm nữa mới nên bắt cháu học điều đó. Tôi cho rằng, quan trọng hơn, cần cho cháu học các kỹ năng xã hội, chẳng hạn như biết chơi chung, tôn trọng các thày cô giáo. Và nếu cháu cần thêm một năm nữa để học các kỹ năng này, đó là điều may mắn", chị Nelly Min nói.