Đưa nữ sinh đến trường mầm non để hướng nghiệp

Để đẩy mạnh công tác đào tạo giáo viên mầm non, TP.HCM sẽ thực hiện chủ trương “Mỗi trường THPT kết nghĩa với ít nhất một trường mầm non”. Theo đó, nữ sinh lớp 11, 12 sẽ tham gia trang trí phòng học, chăm sóc vườn cây, quyên góp truyện tranh, đồ chơi cho trẻ… Sau khi đã làm quen với môi trường của trường mầm non, các nữ sinh sẽ được giáo viên mầm non giới thiệu về nghề nuôi dạy trẻ, hướng dẫn cách vui chơi với trẻ. Qua đó, nếu em nào yêu thích nghề sư phạm mầm non thì sẽ theo học.

Năm học 2010-2011, TP.HCM có khoảng 82.000 trẻ năm tuổi đi học. Với quy định 35 học sinh/lớp/hai giáo viên thì TP cần hơn 4.680 giáo viên mầm non. Tuy nhiên, hiện tại TP.HCM chỉ có khoảng 3.800 giáo viên, còn thiếu hơn 880 giáo viên.

Q.VIỆT