Đừng dạy con ích kỷ!

Vừa về đến nhà, tôi đã nghe tiếng chị Hà, người hàng xóm, inh ỏi: “Đã bảo rồi, không được ra đó chơi. Mấy đứa kia chơi dơ lắm, lát nữa quần áo con lấm lem hết”. Còn cu Bin, con chị, thì khóc lóc: “Con muốn ra chơi với mấy bạn”.







Cách quan tâm đến cộng đồng, biết chia sẻ với người khác của cha mẹ sẽ giúp con cái không ích kỷ



Theo TS giáo dục Nguyễn Thụy Anh, chính người lớn đang “tiếp tay” cho sự vô cảm của con trẻ. Nhiều người quan niệm rằng con cái chỉ cần học nên họ không để con làm bất cứ việc gì. Họ đã tước đi của con cơ hội khám phá bản thân, cơ hội hiểu mình và hiểu người khác



Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra sự đôi co của mẹ con chị Hà. Về xóm tôi được gần 1 năm nhưng chị sống rất xa cách. Ngoài những lúc giáp mặt phải chào hỏi, chị hầu như không qua lại, quan tâm gì đến các nhà bên cạnh. Ngược lại, cu Bin nhà chị rất mê mấy đứa trẻ hàng xóm. Bọn trẻ hay bày ra nhiều trò chơi như nhảy dây, tạt lon, trốn tìm... Những lúc này cu Bin phải đứng trong nhà nhìn ra vì bị mẹ “cấm cửa”. Chị Hà sợ con bẩn quần áo, đất có nhiều vi trùng, sợ mấy đứa nhỏ lây bệnh cho Bin... nhưng qua cách của chị ai cũng biết chị sợ con mình tiếp xúc với mấy đứa trẻ nghèo.Trong một cuộc tư vấn học đường cho học sinh Trường THCS Lý Tự Trọng, quận 1- TP HCM mới đây, chuyên gia tâm lý Võ Thị Minh Huệ hết sức ngạc nhiên khi có em tâm sự: “Cô ơi, nhiều khi con muốn giúp đỡ mấy bạn học kém hơn nhưng mẹ con bảo: Đừng có làm việc tào lao, hơi đâu mà bày cho đứa khác rồi nó giỏi hơn mình thì sao!”.Có nhiều bà mẹ còn dạy con đừng chơi với bạn nghèo, học dở mà phải chọn bạn giàu, học giỏi mà chơi để được như bạn. Bà Huệ còn kể nhiều em rất muốn tham gia các chương trình từ thiện, xã hội do nhà trường và cộng đồng tổ chức nhưng cha mẹ bảo các em: “Nhiệm vụ của con là học cho giỏi, còn mấy việc đó có người khác lo. Nếu muốn giúp, con cho tiền là được rồi...”.Mới đây, Dương, cô bạn học chung lớp tin học với tôi, bức xúc kể chuyện bị đồng nghiệp bỏ phiếu không tín nhiệm vào chức danh trưởng phòng. Đối thủ của Dương cũng là một cô gái trẻ, tài năng không bằng cô nhưng được mọi người tín nhiệm. “Tại con đó khéo nịnh nên được lòng mọi người” - Dương bực tức. Hỏi cô ấy nịnh như thế nào thì Dương kể: Trong công ty có đám cưới, Dương chỉ gửi phong bì vì bận lo cho chương trình khuyến mãi sắp tới của công ty trong khi “con nhỏ kia” đến sớm; còn giúp cô dâu, chú rể đón khách. Mẹ của sếp mất, Dương chỉ gửi tiền phúng điếu chia buồn vì “ngại đến chỗ chết chóc” trong khi “con nhỏ kia” túc trực ngày đêm.Khi công ty tổ chức chuyến công tác từ thiện, Dương xem đó là “chuyện tào lao” thì “con nhỏ kia” hăng hái đi vận động quyên góp, mời mọi người tham gia… Hỏi ra tôi mới biết Dương là con một, cha mẹ đều là quan chức. Cô quen được nuông chiều từ nhỏ và không thích ai làm trái ý mình.Nuông chiều con cái, dạy con sống ích kỷ để rồi phải nhận lãnh hậu quả là tình trạng đang xảy ra trong nhiều gia đình. Cách đây ít hôm, một bà thím bên chồng tôi khóc lóc, than phiền chuyện bị con cái đối xử tệ bạc. Chú thím có 2 đứa con, đặt tên là Hiếu, Nghĩa với mong muốn con mình sau này lớn lên sẽ được như cái tên cha mẹ đặt. Con cái đã lớn, đi làm có thu nhập nhưng thím chẳng bắt đứa nào làm nghĩa vụ phụng sự vì chú thím đã có căn nhà mặt tiền cho thuê. Nhưng mới đây, chú tôi bị bệnh nan y, phải bán nhà để chạy chữa.Mất nguồn thu, thím bảo 2 con phụ tiền chi tiêu hằng tháng thì Hiếu trợn tròn mắt: “Vậy thì có khác nào ở nhà thuê? Thôi, con ra ngoài ở cho khỏe”. Thím nghe vậy, buồn quá, đợi thằng Nghĩa về để nói chuyện, nào ngờ Nghĩa cũng bực dọc: “Được rồi, mỗi tháng con sẽ đưa cho má 2 triệu đồng, được chưa?”. Thím chỉ biết nhìn 2 đứa con mà khóc tấm tức. “Cũng bởi chú thím dạy con sống ích kỷ, chỉ biết có bản thân mình nên bây giờ mới lãnh hậu quả. Không ngờ tụi nó tính toán với cả cha mẹ” - thím vừa nói vừa lau nước mắt.