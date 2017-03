Đừng làm chuyện phi khoa học, phi võ thuật

Học võ một tháng để chống cướp! Thời gian gần đây, nhà thiếu nhi quận và Quận đoàn Tân Bình đã tổ chức dạy thí điểm võ Aikido trong vòng một tháng cho học sinh hai trường THCS Lý Thường Kiệt II và THCS Quang Trung với mục đích hạn chế tình trạng bạo lực học đường. Sáng 9-5, tại Trường THCS Lý Thường Kiệt II, Quận đoàn và nhà thiếu nhi đã tổ chức lễ sơ kết hai tháng thí điểm mô hình này. Tám “hiệp sĩ săn bắt cướp” ở Bình Dương cùng hai nhà báo đã từng có thành tích bắt cướp cũng được mời để giao lưu với các em. Dự kiến chương trình này sẽ được mở rộng ở trường mầm non (!) Chương trình học được thí điểm từ giữa tháng 3 do anh Lê Hoàng Mai, Trưởng bộ môn Aikido Tân Bình, cùng các cộng sự trực tiếp dạy. Theo anh Mai, vẫn chưa có giáo án cụ thể, nội dung dạy chủ yếu nằm trong đầu và xem clip để tìm tình huống dạy cho các em chống trả. Anh Mai hào hứng kể: “Sau một tháng huấn luyện, các em không chỉ hăng say học tập mà còn hăng say bắt cướp. Thậm chí có hai học sinh nữ còn được tặng bằng khen “Có hành động can đảm trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm” do Quận ủy và Quận đoàn Tân Bình trao tặng”. Còn cô Đặng Trần Thúy An, Tổng phụ trách Đội thiếu niên Trường THCS Lý Thường Kiệt II, thì cho rằng sắp tới sẽ kiến nghị ban giám hiệu nhà trường thành lập câu lạc bộ rèn luyện môn võ này. Lúc đó sẽ không mời các thầy đến dạy nữa mà để cho các em biết rồi chỉ cho các em chưa biết. Lớp học này chỉ mang tính tự vệ, người ta đánh mình thì mình chống lại thôi. Mục đích để giúp đỡ những người đi đường gặp cướp, có việc cần thiết thì mới sử dụng chứ nhà trường chưa bắt gặp trường hợp học sinh nào dùng võ thuật trong bạo lực học đường. Đi tìm giải pháp cụ thể phòng chống bạo lực học đường là điều đáng hoan nghênh, thể hiện trách nhiệm của Quận đoàn và Nhà văn hóa thiếu nhi quận Tân Bình. Tuy nhiên, có nên dùng võ thuật (dù là để tự vệ) để chống lại bạo lực học đường là vấn đề lớn cần cân nhắc về mặt giáo dục lẫn quản lý xã hội. ANH TUẤN Sở không biết, sẽ kiểm tra gấp Trong thời gian vừa qua, Sở GD&ĐT có kết hợp với Công an TP.HCM trong phòng chống bạo lực học đường bằng việc tuyên truyền pháp luật cho học sinh, sinh viên, hướng dẫn cho các em biết nếu đánh nhau sẽ phạm luật gì; không tố giác thì phạm luật gì… Bên cạnh đó, lực lượng Công an TP sẽ giới thiệu một số thế võ chủ yếu giúp các em tự tin và rèn luyện sức khỏe. Việc một số trường học kết hợp với Hội Aikido, Quận đoàn, nhà thiếu nhi… để dạy võ cho học sinh nhằm chống lại bạo lực học đường thì tôi không hình dung được và chưa nghe báo cáo gì từ cơ sở. Liên quan đến việc mời “hiệp sĩ” Bình Dương từng có thành tích bắt cướp đến giao lưu với học sinh, theo tôi nên mời các anh công an điển hình vì đây là những người hoạt động theo quy định pháp luật. Ông TRẦN KHẮC HUY, Trưởng phòng Công tác học sinh - sinh viên, Sở GD&ĐT TP.HCM