Dừng phát hành 'truyện người lớn' trong học sinh

Không đồng tình với việc phổ biến cuốn sách đó trong học sinh là ý kiến của ông Nguyễn Nhuận Hồng Phương, người có hai truyện ngắn đăng trong tập Đồng Môn. Theo ông Phương, cuốn sách là tập hợp những sáng tác đã được công bố rải rác trên báo của khoảng 10 tác giả, mỗi người góp 1 triệu để in sách. Mục đích là để lưu lại kỷ niệm những ngày học tại Trung tâm Nguyễn Du, chứ không mang tính thương mại. Sách in ra 500 bản, rồi chia cho mỗi người 50 cuốn để tặng bạn bè người thân chứ không ai có ý định bán chác gì. "Tôi cho rằng, việc ai đó đem sách ra bán là không nên. Đây là một tập truyện dành cho người lớn, không mang tính chất giáo dục hay tham khảo đối với học sinh trung học. Vì vậy, tôi không đồng tình với việc phổ biến sách cho học sinh", ông Phương nói. Còn Tiến sĩ Phan Hồng Giang - cựu Giám đốc Trung tâm viết văn Nguyễn Du cho biết, việc học viên Trung tâm viết văn Nguyễn Du ra sách, tập hợp những sáng tác của mình là chuyện bình thường. Ngoài Đồng môn, NXB Thanh Niên còn in một tập văn xuôi và một tập thơ của học viên khóa I. Nhận xét về nội dung Đồng môn, ông Giang cho rằng đây là cuốn sách bình thường, không có gì đặc biệt, và cho biết thêm ông Lê Đức Hân là một học viên rất chăm chỉ, rất nghiêm túc của Trung tâm...