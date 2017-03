Dừng tuyển sinh 2013 đối với Trường CĐ Asean

Theo kết luận thanh tra, sau hơn 2 năm thành lập, Trường Cao đẳng Asean đã tích cực huy động vốn, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất; từng bước xây dựng đội ngũ, tiến hành các thủ tục mở ngành đào tạo để tổ chức tuyển sinh, đào tạo. Trường có tổng diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo là 11836m2 trong đó có các phòng học, phòng thí nghiệm, thực hành phục vụ đào tạo ngành Dược và Điều dưỡng; nhà ăn, ký túc xá và sân thể thao. Các trang thiết bị, dược liệu, hóa chất… phục vụ dạy và học tại trường được đầu tư.



Tuy vậy, hoạt động tuyển sinh và đào tạo của trường còn có nhiều thiếu sót, sai phạm về thẩm quyền, địa điểm, đối tượng, chỉ tiêu… trong tuyển sinh và đào tạo, đặc biệt là tuyển sinh và đào tạo ngoài trường. Hành vi liên kết đào tạo chính quy không phép, tuyển sinh, tổ chức đào tạo ngoài trường với cả đối tượng không đủ điều kiện, được thực hiện nhiều lần, ở nhiều địa điểm khác nhau với nhiều chủ thể khác nhau trong một thời gian ngắn đã vi phạm nghiêm trọng pháp luật về giáo dục.



Các sai phạm này thể hiện nhận thức pháp luật yếu, thái độ chấp hành pháp luật không nghiêm, cố ý thực hiện hành vi vi phạm cả khi đã được nhắc nhở và có quyết định chấm dứt của cơ quan có thẩm quyền. Trách nhiệm này thuộc về Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hiệu trưởng, một số cá nhân trong Trường Cao đẳng ASEAN và các cơ sở giáo dục liên quan.



Thanh tra Bộ đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục đối với các hành vi vi phạm của Trường Cao đẳng Asean ở khung hình phạt có tình tiết tăng nặng, với trường so với các kết luận thanh tra trước đây như tuyển sinh vượt chỉ tiêu, sai đối tượng, mở lớp đào tạo chính quy ngoài trường và hành vi liên kết đào tạo không đúng quy định.



Theo đó, dừng tuyển sinh năm 2013 đối với Trường Cao đẳng Asean do đã vi phạm quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp và vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật về giáo dục.



Buộc thôi học những sinh viên đã tuyển sai



Thanh tra Bộ cũng yêu cầu, Trường Cao đẳng Asean phải chấm dứt mọi hoạt động tuyển sinh, đào tạo trái phép ngoài Trường, rà soát lại đối tượng trúng tuyển, giải quyết hậu quả đối với số sinh viên đã tuyển (báo cáo cụ thể với Bộ GD-ĐT trước 30/7/2013 và hoàn thành việc giải quyết trước ngày 30/9/2013) theo hướng:



Những sinh viên đã tuyển sai đối tượng thì phải buộc thôi học, trả lại các khoản tiền đã thu của người học và chịu mọi chi phí cho việc hoàn trả, giải quyết hậu quả (nếu có);



Những sinh viên đủ điều kiện trúng tuyển hệ chính quy theo quy định đối với các lớp đặt tại các địa điểm ngoài Trường phải chuyển về trụ sở của Trường Cao đẳng Asean (tại Văn Lâm, Hưng Yên) hoặc chuyển sang cơ sở đào tạo có đủ điều kiện (do Trường Cao đẳng Asean tự liên hệ, thỏa thuận) để tổ chức đào tạo theo quy định.



Đối với 158 sinh viên đã trúng tuyển, nhập học theo chương trình liên kết giữa Trường Cao đẳng Asean và Trường Trung cấp Đại Việt TPHCM, hai trường được tiếp tục liên kết đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng vừa làm vừa học.



Thanh tra Bộ yêu cầu, trường Cao đẳng Asean phải tổ chức kiểm điểm và xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân để xảy ra sai phạm, báo cáo Bộ GD-ĐT trước ngày 30/8/2013.



Ngoài ra, Bộ GD-ĐT có công văn gửi UBND tỉnh Hưng Yên đề nghị xem xét, có hình thức xử lý đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hiệu trưởng và những cá nhân có liên quan của Trường Cao đẳng Asean trong việc để xảy ra sai phạm trong tuyển sinh đào tạo liên thông, liên kết.





Theo Hồng Hạnh (DT)