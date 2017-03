'Em nghe 5 bạn kể lại tiêu cực trong thi học sinh giỏi'

Hôm nay (16-3), Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An làm việc với hội đồng coi thi học sinh giỏi tỉnh Nghệ An năm học 2016-2017 điểm thi Trường THPT Nguyễn Trường Tộ để làm rõ việc thí sinh Lê Thị Phương Anh "tố" ở phòng thi 26 giám thị copy bài của thí sinh này cho thí sinh khác chép.

Em Lê Thị Phương Anh cho biết: "Em là thí sinh dự thi ở phòng 20 chứ không phải ở phòng 26. Sau khi kết thúc buổi thi học sinh giỏi, em nghe năm bạn học cùng lớp kể sự việc có tiêu cực rồi em về viết lên trang Facebook cá nhân. Em là lớp trưởng nên em phải bảo vệ các bạn".



Em Anh cũng cho biết khi viết nội dung trên không lo lắng gì nhiều.

"Các bạn học sinh trong trường đồng tình với em. Một vài thầy cô có gọi hỏi em và bảo em cẩn thận mọi thứ. Đêm 14-3, cô Hằng (giám thị phòng thi 26) có gọi cho em nói lời xin lỗi và tâm sự đôi chút, nhờ em gỡ nội dung trên khỏi Facebook nên em đã để trạng thái chỉ riêng một mình xem" - em Anh nói.

Về cảm nghĩ riêng em Anh cho biết "em thấy sai thì em lên tiếng" và "không nhắn nhủ điều gì".

Ông Nguyễn Trọng Hoàn, Phó Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An, cho biết: "Khi đọc nội dung trên trang cá nhân của em Anh chúng tôi nhầm tưởng em Anh thi ở phòng thi 26 - là người chứng kiến sự việc. Nhưng em Anh lại là người thi ở phòng thi 20, nếu em Anh nghe năm bạn kể lại thì việc xác minh sự việc cụ thể sẽ gặp khó khăn hơn. Chúng ta tin học sinh thì không nói dối. Nhưng nếu là em Anh nghe các bạn kể lại thì phải xác minh cẩn trọng hơn. Sắp tới cũng phải lắng nghe các bạn đã kể với em Anh nói lại cụ thể. Hiện đã yêu cầu cô Hằng viết tường trình, kiểm điểm. Đồng thời đã mời giám thị coi thi cùng phòng với cô Hằng lên viết tường trình sự việc. Do ngày 15-3 đang diễn ra kỳ thi học sinh giỏi nên Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An chưa làm việc với hội đồng coi thi tại Trường THPT Lê Viết Thuật và chưa làm việc với học sinh. Sau khi kết thúc kỳ thi, chúng tôi mới làm việc với hội đồng coi thi và làm rõ, xử lý vụ việc...".



Hội đồng thi học sinh giỏi tỉnh Nghệ An năm học 2016-2017 tại Trường THPT Lê Viết Thuật.

Như đã đưa tin, đêm 14-3, sau khi dự kỳ thi học sinh giỏi tỉnh Nghệ An năm học 2016-2017, em Lê Thị Phương Anh (17 tuổi, học sinh lớp 11 Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, TP Vinh, Nghệ An) lên Facebook cá nhân viết cảm nghĩ gửi cô Nguyễn Thị Lệ Hằng về thông tin cô copy bài của bạn này cho bạn khác chép. Kèm nội dung viết trên Facebook là hình ảnh chụp cô Hằng. Sáng hôm sau (15-3), Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An đình chỉ coi thi đối với hai giám thị Nguyễn Thị Lệ Hằng và Hồ Thị Hiền (cùng coi thi phòng thi 26).