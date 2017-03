‘Em thấy dùng Facebook có lợi cho học tập’

Những lời khuyên cần thiết - Không nên click vào những đường link lạ vì chúng có thể ẩn chứa virus hoặc đưa vào những trang web đồi trụy. - Điều quan trọng là các HS cần đảm bảo bí mật thông tin của mình: Các em cần suy nghĩ kỹ trước khi đăng thông tin cá nhân như số điện thoại, địa chỉ nhà lên mạng xã hội. - Nếu đăng chỉ nên để chế độ only me (chỉ cá nhân mình có thể xem được). - Với các bài đăng lên Facebook cũng nên giới hạn người xem để đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình. - Khi trao đổi thông tin bài học, thay vì để chế độ công khai, các em nên tạo một nhóm để cùng bàn bạc. Ông HỒ TRUNG HIẾU, giáo viên tin học kiêm Tổng phụ trách đội Trường THCS Đồng Khởi Cha con hiểu nhau hơn Con gái tôi (22 tuổi) bắt đầu sử dụng Facebook từ lớp 10. Thời gian đầu, phụ huynh chẳng mấy người biết Facebook là gì, chỉ nghe người ta bảo Facebook để đám HS chat chit, mất thời gian nên tôi rất lo lắng. Nhưng cấm thì không cấm được. Dù khá mù mờ về máy tính nhưng tôi cũng cố gắng tìm hiểu, lập Facebook kết bạn với con. Nhờ có Facebook mà cha con hiểu nhau hơn. Tôi nghĩ điều quan trọng là cách dùng của mỗi người, Facebook cũng như nhiều công cụ khác, đều có hai mặt, biết sử dụng thì sẽ phát huy hiệu quả, không biết sử dụng sa đà quá thì sẽ chỉ gây hại mà thôi. Ông Nguyễn Minh Hùng,

một phụ huynh ở quận Tân Phú, TP.HCM