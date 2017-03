Game Jam: Sân chơi mới cho người yêu sáng tạo

* TS Richard van Tol sinh năm 1976, nghiên cứu design tại ĐH Utrecht School of the Arts trên lĩnh vực nghệ thuật, phương tiện và công nghệ. Trọng tâm công tác của anh là sáng tác game và chế tạo đồ chơi tương tác. Anh tổ chức các khóa học về chủ đề thiết kế âm thanh trong trò chơi và đã làm luận án tiến sĩ về đề tài này. Lần đầu tiên vào năm 2011 Richard van Tol thực hiện một “CulturesAt Play Game Jam“ ở Istanbul, đó là một chương trình Game Jam liên văn hóa giữa các sinh viên Thổ Nhĩ Kỳ và Hà Lan

.

* TS Sander Huiberts, sinh năm 1979, là nhà nghiên cứu và thiết kế âm nhạc. Anh đã bảo vệ luận án tiến sĩ tại ĐH Porthmouth (Anh) về đề tài “Nhúng và âm thanh” trong trò chơi điện tử, hiện đang theo học thiết kế các hệ thống âm nhạc thích ứng tại ĐH Utrecht School of the Arts.



Huiberts tổ chức các khóa học về thiết kế âm thanh trong game, nhạc thích ứng cho game và ghép âm thanh trong phát triển trò chơi. Năm 2008, anh phát hành một phương pháp làm âm thanh trong trò chơi điện tử với tên gọi IEZA, nay được sử dụng tại trường Utrecht School of the Arts và các trường ĐH khác trên toàn thế giới. TS Sander Huiberts đặc biệt quan tâm nghiên cứu phát triển các hệ thống với âm thanh và âm nhạc của ngữ cảnh phi tuyến cũng như các công đoạn thiết kế.