Gần 1 triệu thí sinh thi tốt nghiệp THPT

Cùng bạn đọc Sau mỗi môn thi, báo Pháp Luật TP.HCM Online sẽ đăng ý kiến nhận định đề thi và gợi ý bài giải các môn. Mời bạn đọc theo dõi.

Sáng nay (2-6), học sinh sẽ thi môn Văn, chiều thi Hóa. Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, cả nước có 963.571 thí sinh (TS) đăng ký dự thi (giảm 8,5% so với năm 2011); trong đó có 856.271 TS giáo dục THPT, 107.300 TS GDTX.

Không có chuyện đến muộn 15 phút vẫn được làm bài

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển cho biết: Thí sinh và phụ huynh đưa đón con đi thi cần lưu ý với thông tin cho rằng thí sinh đến muộn sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài dưới 15 phút vẫn được vào dự thi là chưa chính xác. Quy chế thi tốt nghiệp năm nay nêu rõ: “Thí sinh phải có mặt tại địa điểm thi đúng ngày, giờ quy định trên giấy báo thi, chấp hành hiệu lệnh của hội đồng coi thi và hướng dẫn của giám thị. Khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài, thí sinh đến muộn sẽ không được dự thi”. Tức là sau hiệu lệnh tính giờ làm bài của môn thi buổi sáng là 7 giờ 30 và môn thi buổi chiều là 14 giờ 30, thí sinh đến trễ sau hiệu lệnh tính giờ làm bài này là không được dự thi.

Giám thị đang kiểm tra hồ sơ của thí sinh tại Hội đồng thi Trường THPT Lương Thế Vinh, quận 1, TP.HCM sáng 1-6. Ảnh: QV

Tại TP.HCM, tình hình mưa gió bất thường gây ngập nhiều tuyến đường có khả năng ảnh hưởng đến việc đi lại của thí sinh và cán bộ coi thi. Ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết: UBND TP.HCM đã chỉ đạo các ngành công an, GTVT, điện lực, y tế tăng cường nhân sự để ứng phó với tình hình phức tạp nhất do thời tiết. Những ngày thi, lực lượng CSGT được tăng cường điều tiết giao thông để việc vận chuyển đề thi đúng giờ, thí sinh, cán bộ coi thi đến điểm thi đúng giờ, an toàn.

Ông Nguyễn Hiệp Thống, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP Hà Nội, cho biết: Sở đã thành lập 23 đoàn thanh tra, trong đó có 15 đoàn thanh tra địa phương và năm đoàn di động. Cũng liên quan tới thông tin cho rằng lộ đề thi tốt nghiệp, ông Thống khẳng định: “Thông tin nói trên hoàn toàn không đúng sự thật, yêu cầu người nhà và thí sinh không nên nghe tin đồn nhảm, gây hoang mang mà ảnh hưởng đến chất lượng bài vở thí sinh dự thi”.

Nghệ An: Buộc các tiệm photocopy không in bài giải

Trước ngày thi nhiều thí sinh ở Nghệ An than thở rằng năm nay tỉnh này không tổ chức cho học sinh khá, giỏi ngồi cạnh học sinh trung bình và yếu, do vậy không có cơ hội chép bài làm của nhau (!). Một số thí sinh học hệ dân lập và học sinh học “tủ” ba môn thi ĐH thì lo lắng khi không được xếp ngồi cùng các bạn học khá hệ công lập để xin “cóp” bài. Nhiều trường dân lập dự báo năm nay sẽ có nhiều học sinh trượt tốt nghiệp hơn.

Ông Nguyễn Trọng Hoàn, Phó Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An, cho biết: “Nghệ An không tổ chức thi liên trường mà theo loại hình trường thi với nhau. Như vậy sẽ giúp thí sinh được tạo điều kiện thi ngay tại nơi mình học, không phải di chuyển tới địa điểm khác, không phải đi đò làm ảnh hưởng tới tâm lý, sức khỏe các thí sinh”.

Năm nay, tại Nghệ An không niêm phong máy photocopy tư nhân đóng gần các điểm thi như những năm trước, thay vào đó các hội đồng thi sẽ siết chặt công tác buộc thí sinh không mang theo tài liệu ngay từ cổng trường và thắt chặt công tác bảo vệ để không “loạn thi”.

Riêng tại “điểm nóng” huyện Nam Đàn, bà Nguyễn Thị Hà, Trưởng phòng Giáo dục huyện Nam Đàn, cho biết: “Nếu niêm phong máy photocopy thì kinh phí phải đền bù cho các tiệm photocopy quá lớn. Do vậy chúng tôi cùng Công an huyện Nam Đàn đã yêu cầu tất cả tiệm photocopy trên địa bàn huyện ký cam kết trước và trong kỳ thi không được in, bán “phao thi” và bài giải bài làm. Đồng thời, thành lập ba tổ công an cơ động liên tục đi kiểm tra, giám sát lại hoạt động tại các tiệm photocopy trên địa bàn huyện Nam Đàn”.

Năm nay, Bộ GD&ĐT không yêu cầu các tỉnh chấm chéo nhưng trong nội bộ từng tỉnh phải có chấm chéo trường. Giáo viên không được chấm bài thi của học sinh trường mình đối với các bài thi tự luận. ề công tác thanh tra, Bộ đã giao các Sở GD&ĐT, UBND tỉnh, TP chịu trách nhiệm thanh tra về chuyên môn, thực hiện quy chế đảm bảo chất lượng trong công tác chấm thi. Tuy nhiên, trong quá trình thi Bộ GD&ĐT sẽ tăng cường công tác thanh tra, trong đó sẽ thanh tra đột xuất đối với những nơi trọng điểm, thanh tra cắm chốt giúp các hội đồng coi thi, hội đồng chấm thi thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Đặc biệt, năm nay Bộ GD&ĐT sẽ áp bốn chế độ báo cáo nhanh kết quả chấm thi các môn tự luận theo tiến độ chấm thi, lần lượt theo thứ tự tỉ lệ 15%, 30%, 50% và 80% số bài chấm thi, nhằm kịp thời khắc phục những hạn chế, bất cập trong công tác chấm thi.

NHÓM PV