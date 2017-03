Gần 20% số lớp mầm non tư thục không phép

177 trường và trên 800 lớp mầm non tư thục đang góp phần giải quyết tình trạng thiếu trường, lớp mầm non tại Hà Nội. Đây là con số Sở GD-ĐT Hà Nội cung cấp tại hội thảo bàn về quản lý trường, lớp mầm non ngoài công lập tại Hà Nội diễn ra ngày 10/5.

Tuy nhiên theo Sở GD-ĐT Hà Nội, còn có nhiều bất cập đang tồn tại. Hiện còn gần 20% số lớp mầm non đang hoạt động không phép. Phần lớn các nhóm, lớp mầm non không ổn định, thay đổi địa điểm, nhiều biến động về đội ngũ giáo viên nên việc quản lý, giám sát điều kiện đảm bảo chất lượng của các nhóm, lớp gặp khó khăn.



Theo Vĩnh Hà (Tuổi Trẻ)