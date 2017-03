Gần 6 tỷ đồng xây dựng 13 nhà vệ sinh

Công trình nhà vệ sinh trường THCS Long Hiệp, huyện miền núi Minh Long trị giá 600 triệu đồng. Ảnh: Trí Tín.







Bồn nước dùng trong sinh hoạt và nhà vệ sinh trường THCS Long Hiệp liên tục bị hỏng, Ban giám hiệu nhà trường phải gọi thợ bắc thang sửa chữa. Ảnh: Trí Tín.







Cổng trường THCS Long Hiệp hoen gỉ, trống hoác, trong khi đó nhà vệ sinh và hệ thống cấp nước sơ sài ở trường này lại "ngốn" hơn nửa tỷ đồng. Ảnh: Trí Tín.



Theo Trí Tín (VNE)



Ông Ngô Hữu Đằng, giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng Sở Giáo dục - Đào tạo Quảng Ngãi cho biết, dự án xây dựng các nhà vệ sinh trường học nằm trong Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn do Bộ NN&PTNT chủ trì. Có 13 điểm trường ở Quảng Ngãi được hỗ trợ đầu tư dự án cấp nước và nhà vệ sinh với tổng vốn hơn 5,7 tỷ đồng.Riêng dự án cấp nước và nhà vệ sinh trường THCS Long Hiệp, huyện miền núi Minh Long, dự toán ban đầu gần 623 triệu đồng. Đến khi phê duyệt thì dự án được điều chỉnh còn 593 triệu đồng.Cụ thể, nhà vệ sinh cấp 4 kèm theo hệ thống cấp thoát nước trong nhà, diện tích xây dựng 29 m2 trị giá hơn 236 triệu đồng. Cấp nước sinh hoạt gồm bồn 500 lít, 6 điểm cấp và thoát nước sinh hoạt trị giá hơn 95 triệu đồng. Hệ thống điện bơm nước, chi phí tư vấn và chi khác hơn 100 triệu đồng. 25% vốn đối ứng xây dựng công trình còn lại do trường THCS Long Hiệp đóng góp.Công trình này do Sở Giáo dục - Đào tạo Quảng Ngãi làm chủ đầu tư, không qua đấu thầu, Xí nghiệp xây dựng Vĩnh Đạt (xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh) đảm nhận thi công vào tháng 9/2012, 4 tháng sau thì đưa vào sử dụng.Một cán bộ của trường than vãn, dự án cấp nước và nhà vệ sinh tốn kém hàng trăm triệu đồng mới đưa vào sử dụng thế nhưng nhiều hạng mục đã xuống cấp. Hệ thống bơm nước liên tục trục trặc phải gọi thợ sửa chữa thường xuyên. Giếng bơm của dự án do khoan vào mùa mưa nên đến mùa khô khan hiếm nước, phải đấu nối ống kéo từ nhà dân ngoài khuôn viên nhà trường đưa vào dùng.Trước bức xúc của dư luận, chiều 7/6, đoàn công tác của Sở Giáo dục - Đào tạo Quảng Ngãi đã về huyện miền núi Minh Long kiểm tra thực tế dự án cấp nước và nhà vệ sinh ở trường THCS Long Hiệp. "Sở dĩ nhà vệ sinh này được đầu tư hàng trăm triệu đồng là do tuân thủ thiết kế, thi công 'kỹ thuật cao', nền móng vững chắc theo yêu cầu của đối tác nước ngoài hỗ trợ nguồn vốn ODA công trình", ông Đỗ Văn Phu, phó giám đốc Sở lý giải.Về vấn đề này, ông Võ Văn Vinh, Hiệu trưởng trường THCS Long Hiệp cho biết thêm, do đặc thù ở huyện miền núi nên trường gặp nhiều khó khăn. Phần đối ứng 25% kinh phí cho dự án cấp nước và nhà vệ sinh nhà trường không biết lấy nguồn ở đâu xoay sở nên phía chủ đầu tư chịu hết chi phí. Hiện cổng trường đã hoen gỉ, mục nát, sân trường chưa được bê tông, chưa có phòng thí nghiệm, phòng máy dạy tin học còn sơ sài. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2015 đạt trường chuẩn quốc gia là rất khó.Mới đây, trong đợt giám sát các công trình xây dựng huyện miền núi Minh Long, các đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi phải "giật mình" khi nghe báo cáo xây nhà vệ sinh trường THCS Long Hiệp "ngốn" hết 600 triệu đồng. Theo các đại biểu, việc xây dựng công trình vệ sinh cho giáo viên, học sinh là điều cần thiết. Tuy nhiên, không nhất thiết phải đầu tư số tiền quá lớn như vậy ở một trường huyện miền núi, trong khi các thiết bị giáo dục của trường này lại quá thiếu thốn, phòng học xuống cấp.