Gần 6.000 em sẽ bị loại khỏi lớp 10 công lập

Như vậy, sẽ có khoảng gần 6.000 em bị loại phải học các loại hình trường khác như THPT tư thục, Trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc trường nghề.

Sáng 13-5, Sở GD&ĐT TP.HCM đã công bố thống kê ban đầu về số HS đăng ký dự thi vào lớp 10 từng trường THPT trên địa bàn TP để phụ huynh HS tham khảo và có thể xin điều chỉnh lại nguyện vọng (NV).

Dựa vào bảng thống kê cho thấy số NV1 cao nhất ở khối 10 thường được các em chọn là trường THPT Gia Định với 1.622 em đăng ký, kế đến là THPT Trần Phú với 1.568 em, THPT Mạc Đĩnh Chi với 1.059 em, Nguyễn Thượng Hiền là 1.431, kế đến là Hùng Vương, Nguyễn Công Trứ, Trần Hưng Đạo, Phú Nhuận... Riêng ở khối 10 chuyên, cao nhất ở NV1 vẫn là THPT Chuyên Lê Hồng Phong với 2.671 em đăng ký, trong khi chỉ tiêu chị có 700 em (giảm gần 1.000 so với năm ngoái).



Học sinh dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM năm 2015. Ảnh: TL

Điểm lạ năm nay là có hàng loạt trường THPT có số HS đăng ký NV1 thấp hơn so với chỉ tiêu. Thậm chí có những trường NV1 chưa đạt một nửa so với chỉ tiêu đề ra và cũng là giảm một nửa so với NV1 đăng ký vào trường của năm 2015. Cụ thể như các trường như THPT Thủ Thiêm tuyển 675 chỉ tiêu nhưng NV1 chỉ 338 đăng ký, THPT Lê Thị Hồng Gấm tuyển 450 chỉ tiêu nhưng NV1 chỉ có 244, THPT Nguyễn Văn Tăng tuyển 675 em nhưng NV1 lại rất thấp là 196 đăng ký, và hàng loạt các trường khác như Nguyễn Du, Vĩnh Lộc B, Sương Nguyệt Anh, Nguyễn Hiền, Diên Hoàng, Thanh Đa, Trung Lập...

Theo một số lãnh đạo trường THPT cho biết, đây là biến động lớn so với mọi năm, sức cạnh tranh sẽ không quá lớn. Điều này cho thấy các em đã cân nhắc hơn trong việc chọn trường theo ba NV, tức là chọn trường theo khả năng có thể vào và theo mong muốn được vào. Như thế, kỳ tuyển sinh năm nay sẽ giảm nhiệt ở NV1 với tỉ lệ chọi không quá cao nhưng sẽ gay cấn ở các NV sau vì chỉ tiêu còn ít nhưng số HS đăng ký lớn.

Điều đáng nói, số trường giảm mạnh ở NV1 thậm chí NV1 thấp hơn chỉ tiêu chủ yếu là những trường THPT ở ngoại thành và tốp trung bình trở xuống. Chứng tỏ HS ngoại thành đã đầu tư việc học tập để cạnh tranh vào các trường ở trung tâm hoặc ở tốp trên rồi mới ưu tiên trường gần nhà. Tuy nhiên, dự liệu đợt điều chỉnh NV sắp tới sẽ có nhiều thay đổi, nhất là những em đang lưỡng lự chọn NV giữa các trường.

Theo kế hoạch, ngày 19-5 là hạn cuối để HS điều chỉnh NV đăng ký dự thi. HS phải làm lại đơn mới, hủy đơn cũ và nộp tại trường THCS nơi các em học lớp 9.