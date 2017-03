Gần như hoàn tất công bố điểm thi tốt nghiệp THPT

Nam Định: Dẫn đầu tỉ lệ tốt nghiệp

Với tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) lên tới 99,78%, Nam Định hiện đang là tỉnh dẫn đầu về tỷ lệ đỗ tốt nghiệp của cả nước. Ở hệ giáo dục thường xuyên, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp của tỉnh này cũng cao ngất ngưởng với trên 97%.

Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định cho biết, toàn tỉnh có 35 trên tổng số 72 trường trung học phổ thông có học sinh đỗ tốt nghiệp 100%. Liên tục trong các năm gần đây, Nam Định luôn là tỉnh dẫn đầu về kết quả các kỳ thi. Năm 2009, Nam Định cũng đứng đầu bảng không chỉ về thành tích thi tốt nghiệp trung học phổ thông, và cũng là tỉnh có điểm trung bình của thí sinh thi đại học cao nhất cả nước.

Tiếp theo là tỉnh Hà Nam, đạt 99,69% tốt nghiệp hệ THPT và và 96,5% hệ giáo dục thường xuyên. Lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nam cho biết, tỷ lệ này cao hơn so với năm trước (97,5%). Hà Nam có 11/25 trường có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp 100%. Thí sinh đạt điểm thi tốt nghiệp cao nhất gồm: Phạm Thị Lan Anh (THPT chuyên Biên Hoà) 55 điểm, Phạm Ngọc Mai (THPT Duy Tiên) và Trần Văn Dũng (THPT chuyên Biên Hoà) đạt 54,5 điểm.

Theo ông Nguyễn Hiệp Thống, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT Hà Nội, thông tin ban đầu, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT của Hà Nội năm nay đạt 94,63%; hệ giáo dục thường xuyên đạt 84,42%. So với năm 2009, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp của cả hai hệ đều tăng, trong đó hệ THPT tăng hơn 6,35%, giáo dục thường xuyên tăng gần 30%.

Thông tin từ sở GD-ĐT Quảng Ninh , tỉ lệ tốt nghiệp THPT của tỉnh này là 98,31%, hệ giáo dục thường xuyên là 98,29%. Tỉnh có 19/52 trường có tỉ lệ đỗ 100%.

TPHCM: 22 trường đậu tốt nghiệp 100%

Chiều nay 16.6, TP.HCM công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2010. Năm nay, tỉ lệ đậu tốt nghiệp khối trung học phổ thông là 94,59% (so với năm 2009 là 94,61%), hệ giáo dục thường xuyên là 57,76% (so với năm 2009 là 51,71%).

Đặc biệt, tỉ lệ các trường đậu tốt nghiệp 100% năm nay tăng gấp đôi: 22 trường so với 11 trường năm trước. Trong đó, hệ thống các trường công lập đậu tốt nghiệp 100% gồm: THPT Bùi Thị Xuân, Trưng Vương, Lê Quý Đôn, Nguyễn Thị Minh Khai, Gia Định, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Hữu Cầu, Nguyễn Thượng Hiền, Trần Phú, Trần Đại Nghĩa, chuyên Lê Hồng Phong, trường phổ thông Năng khiếu.

Với khối trường ngoài công lập, có trường Bắc Mỹ, Ngôi Sao, Hồng Hà, Nguyễn Khuyến, Thái Bình, Đông Du, Việt Âu, Sao Việt, Thái Bình Dương đậu tốt nghiệp 100%.

Võ Thị Thanh Nhã, học sinh trường THPT chuyên Lê Hồng Phong và Trần Thị Thanh Thảo, học sinh trường THPT Trưng Vương là đồng thủ khoa hệ trung học phổ thông với 56 điểm. Nguyễn Kim Khánh, học sinh trung tâm Giáo dục thường xuyên quận 1 là thủ khoa hệ giáo dục thường xuyên với số điểm 56.

Về tỉ lệ điểm từng môn khối trung học phổ thông, hoá là môn có tỉ lệ cao nhất với 96,4%, kế đến là toán với 90,91%, văn 85,84%, ngoại ngữ 76,28%, địa lý 73,96%, lịch sử 65%.

Ông Huỳnh Công Minh, giám đốc sở Giáo dục và đào tạo TP.HCM cho biết, ngày 17.6 sở sẽ gửi báo cáo kết quả ra bộ Giáo dục và đào tạo. Các thí sinh nếu muốn phúc khảo có thể nộp đơn phúc khảo đến hết ngày 22.6. Khác với mọi năm, điểm chênh lệch 2 điểm mới được phúc khảo thì năm nay chỉ cần 1 điểm trở lên. Kết quả phúc khảo sẽ được công bố vào cuối tháng 6.2010 để các thí sinh kịp dự thi đại học.

Bình Phước: Hơn 100 học sinh đạt 50 điểm trở lên

Bình Phước là địa phương tiếp theo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT. Hệ THPT có 6.699 học sinh đậu tốt nghiệp, đạt tỉ lệ 92.04%; Giáo dục thường xuyên có 229 học sinh đậu tốt nghiệp, đạt tỉ lệ 51.48%. So với năm 2009, năm học này học sinh hệ THPT đậu tốt nghiệp cao hơn 7.51%, học sinh hệ Giáo dục thường xuyên đỗ tốt nghiệp cao hơn 21.22%. Toàn tỉnh có trên 100 học sinh đạt 50 điểm trở lên. Lý Vũ Thịnh, học sinh Trường THPT chuyên Quang Trung là thủ khoa kỳ thi năm nay với 55,5 điểm.

Bốn trường THPT có 100% học sinh đậu tốt nghiệp là: THPT chuyên Quang Trung, THPT Hùng Vương, THPT Lê Quý Đôn và trường cấp 2-3 Lương Thế Vinh.

Bắc Ninh: Đạt kỷ lục với tỉ lệ 99,28%

Chiều ngày 16.6, Bắc Ninh đã công bố điểm thi tốt nghiệp cho thí sinh, ông Đặng Văn Hướng, giám đốc sở Giáo dục và đào tạo Bắc Ninh cho biết,tỉlệ đỗ tốt nghiệp THPT của tỉnh năm nay là 99,28%, cao vọt lên so với năm trước (94,14%). Tỉ lệ tốt nghiệp với hệ bổ túc là 96,82%. Hai thí sinh có điểm tốt nghiệp đều đạt 54,5 điểm, đó là em Nguyễn Thị Kim Thoa (trường THPT Thuận Thành I) và Lê Nho Đáng (THPT chuyên Bắc Ninh).

Vĩnh Phúc: Tăng 12%

Chiều 16.6, đại diện sở Giáo dục và đào tạo Vĩnh Phúc cho biết,tỉlệ đỗ tốt nghiệp của tỉnh là 96,1% (tăng gần 12% so với năm trước), trong đó có 8 trường là THPT Bình Xuyên, Chuyên Vĩnh Phúc, Đội Cấn, Dân tộc nội trú tỉnh, Hai Bà Trưng, Sáng Sơn, Trần Phú và Yên Lạc có tỉ lệ đỗ đạt 100%. Tỉ lệ đỗ hệ Giáo dục thường xuyên là 88,68% (năm trước đỗ gần 50%), trong đó có trường Quân sự quân khu 2 đỗ 100%, thấp nhất là trường THPT Nguyễn Duy Thì với 74,7%.

Bắc Giang: Tăng 10%

Ông Dương Văn Khang, phó chánh văn phòng sở Giáo dục và đào tạo Bắc Giang,tỉlệ đậu tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay của tỉnh là 97,8%, tăng gần 10% so với năm 2009. Ở hệ bổ túc,tỉlệ này là 93,8%, tăng 21% so với năm ngoái. Với hệ THPT, có 5 trường đỗ tốt nghiệp 100%, trong đó có trường THPT Dân lập Hiệp Hòa 2. Hệ Giáo dục thường xuyên cũng có 2 đơn vị có tỉ lệ đỗ tốt nghiệp 100%. Trong đó, trường tư thục THPT Thành Hồ cótỉlệ đỗ thấp nhất với 87%. 4 thủ khoa của Bắc Giang đều đạt 55 điểm và đều là học sinh trường THPT Chuyên Bắc Giang.

Lào Cai: Nhỉnh hơn năm ngoái

Ông Trương Kim Minh, giám đốc sở Giáo dục và đào tạo Lào Cai cho biết, theo thông tin ban đầu của hội đồng chấm thi tỉ lệ đỗ tốt nghiệp hệ THPT là 82%, hệ Giáo dục thường xuyên 47% (năm 2009 là 36%). Như vậy, tỉlệ đỗ tốt nghiệp của Lào Cai năm nay so với năm trước có nhỉnh hơn 1 chút.

An Giang: "Gãy" môn lịch sử

Chiều nay, An Giang là địa phương tiếp theo công bố điểm thi tốt nghiệp. Theo đó, tỉ lệ tốt nghiệp THPT chung toàn tỉnh là 81.33%, hệ giáo dục thường xuyên là 25%. So với năm trước, tỉ lệ đậu tốt nghiệp của An Giang tăng 6% (năm 2009 là 75.2%). Có 69 học sinh được xếp lọai giỏi, 607 học sinh xếp lọai khá.

Về tỉ lệ điểm trên trung bình, môn hóa học đạt tỉ lệ cao nhất với 85.5%, toán 75.4%, ngữ văn 56%, ngoại ngữ 62.1%. Theo ông Nguyễn Thanh Bình, giám đốc sở Giáo dục và đào tạo tỉnh An Giang, lịch sử là môn bị “gãy” khi chỉ đạt 48% trên trung bình, trong khi năm trước là 90%.

Về tỉ lệ đậu tốt nhgiệp ở các trường, đứng trong tốp 10 là các trường THPT chuyên Thọai Ngọc Hầu (99.77%), THPT Mỹ Hiệp (98.61%), THPT Chu Văn An (96.59%), THPT Long Xuyên (96.35%), THPT Nguyễn Quang Diệu (94.82%), THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (94.53%), THPT Ba Chúc (94.27%), THPT Nguyễn Khuyến (93.99%), THPT Vọng Thê (91.89%), THPT Vĩnh Lộc (90.21%).

Trường có nhiều học sinh đậu loại giỏi là THPT chuyên Thọai Ngọc Hầu (23 em), THPT Chu Văn An (7 em), THPT Thủ Khoa Nghĩa (6 em). Hai đồng thủ khoa của tỉnh, đạt 54,5 điểm, là Mai Hoàng Anh Quân và Huỳnh Hạnh Ngân, đều là học sinh THPT Chuyên Thọai Ngọc Hầu. Trường có tỉ lệ học sinh đậu tốt nhgiệp thấp nhất tỉnh là THPT Ngôi Sao với 10.86%.

Ông Bình nhận định kì thi năm nay diễn ra suôn sẽ và kết quả đậu tốt nghiệp tăng 6% so với năm ngoái. “Có một sự bứt phá ở nhóm các trườn còn khó khăn về điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện đi lại. Các trường này không chỉ đạt tỉ lệ cao hơn năm ngoái, mà thậm chí còn cao hơn các trường ở trung tâm thành phố, thị trấn”.

Theo SGTT