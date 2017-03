Gặp cô bạn cùng lúc được 5 ĐH Mỹ chào đón

Dáng người thanh mảnh, khuôn mặt rất trẻ, giọng nói nhẹ nhàng, cô cử nhân lớp Tài năng, ngành Hóa học, ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) dễ dàng lấy được thiện cảm của người đối diện ngay trong lần gặp đầu. Không những thế, cô bạn còn học “cực siêu”: không chỉ đỗ thủ khoa ngành Hóa học tháng 6 vừa rồi, Thanh Phương vừa được 5 trường đại học hàng đầu của Mỹ trải thảm mời.







Thanh Phương trong buổi lễ tốt nghiệp ngành Hóa học,ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) tháng 6 vừa rồi.



Thanh Phương (ngoài cùng bên phải) trongmột chuyến thực tập tại Mỹ. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)Thanh Phương trong thư viện của TrườngPurdue University, Mỹ. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)



Ngoài thời gian học tập Phương (hàng đầu tiên) cũng dành thời giannghỉ ngơi, du lịch với bạn bè. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Với số điểm TOEFL 110/120 điểm (theo tiêu chuẩn học thạc sĩ ở các nước châu Âu thì chỉ cần TOEFL 80 điểm), cùng với tấm bằng tốt nghiệp đại học loại ưu (điểm tổng kết trung bình các môn của Phương là 3,74/4), lại trực tiếp được hai thầy giáo người Mỹ viết thư giới thiệu Thanh Phương đã được ĐH University of California dành tặng suất học bổng toàn phần trị giá 350.000 USD (hơn 7 tỷ đồng). Tháng sau, Phương sẽ lên đường sang Mỹ nhập học chương trình đào tạo thạc sỹ chuyên ngành Hóa học.Tham gia nghiên cứu khoa học từ sớm và có nhiều bài viết được đăng tải trên các báo chuyên ngành của Việt Nam, cộng với bảng điểm đẹp như mơ, Phương tự tin nộp hồ sơ vào 5 trường đại học mạnh về chuyên ngành mình yêu thích và đã nhận được 5 lời mời của các trường ĐH Mỹ gồm University of California, Berkeley, Purdue University, University of Florida và University of Pennylsivia.Sinh tháng 7/1988 và là con cả trong một gia đình viên chức có hai chị em gái ở phố Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội, ngay từ bé Thanh Phương sớm ý thức được việc học. Vui vẻ, dí dỏm là nét tính cách dễ nhận thấy ở Phương. Khi được hỏi về bí quyết học tập, Phương cởi mở cho biết: “Thật ra bí quyết học của em không có gì đặc biệt, em không học quá nhiều, không cố nhồi nhét mà thường học khi có hứng. Quan trọng nhất là khi học phải tập trung và em cũng tự đề ra cho mình một nguyên tắc nhỏ là phải xem bài trước khi đến lớp. Với em, việc đọc và ghi chú lại những điểm cần lưu ý là cách vừa ép mình đọc chậm, vừa ép mình hiểu, với cách học này em thấy rất hiệu quả”. Tuy dành nhiều thời gian cho việc học, Phương cũng không quên dành thời gian cho bạn bè, cho những sở thích riêng. Cô chị cả còn nhận “trọng trách” đảm đang toàn bộ việc nhà.Cũng theo nữ chủ nhân của học bổng danh giá này thì đối với việc học tiếng Anh quan trọng nhất vẫn là “tự học”, bên cạnh đó việc cọ xát và sử dụng thường xuyên sẽ giúp người học nhớ được nhiều hơn, hình thành phản xạ tốt hơn.“Mỗi khi có thời gian rảnh em lại tưởng tượng ra những tình huống, nhớ lại những câu chuyện và cố gắng diễn giải bằng tiếng Anh. Cách học này đã rèn cho em kỹ năng nghe, nói, đọc, viết hiệu quả”, Phương chia sẻ.Được biết, do tình cờ mà Phương trở thành cử nhân lớp tiên tiến trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội). Xem thông báo tuyển sinh hệ tiên tiến của trường này, vì tò mò về chương trình học bằng tiếng Anh, cô bạn đã nộp đơn xin học và được nhận với số điểm thi đại học là 26. “Được học trong môi trường sử dụng tiếng Anh hàng ngày giúp em tăng kĩ năng nghe, nói, đọc, viết. Thêm một lợi thế nữa là bọn em được học với giáo viên nước ngoài, cách giảng dạy của các thầy cô giúp em hình thành thói quen làm việc áp lực cao và rèn luyện tính độc lập”, Phương chia sẻ.Cũng theo Thanh Phương, để dành học bổng không phải quá khó, nếu biết kết hợp giữa việc học và tham gia tích cực các hoạt động ngoại khóa: “Các trường đại học nước ngoài rất chú trọng các hoạt động xã hội, ngoài thành tích học tập xuất sắc nếu bạn có thêm các kỹ năng tổng hợp, chắc chắn hồ sơ của bạn sẽ được ưu tiên và để chuẩn bị cho kế hoạch du học bạn hãy tìm hiểu thật kỹ thông tin về trường mình định đến, ngành mình học, môi trường sống và văn hóa của nước đó”.Theo kinh nghiệm của Phương, để nộp hồ sơ đi du học sau đại học ở Mỹ, cần có (1) bảng đểm trên lớp, (2) điểm TOEFL hoặc IELTS, (3) điểm GRE, (4) Kinh nghiệm nghiên cứu và (5) thư giới thiệu của thầy, cô. Trong đó, thứ tự quan trọng là (5) = (4) > (1) > (3) > (2).