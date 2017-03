Gặp cô thủ khoa Học viện Hàng không nơi xóm nhỏ

Kỳ thi tuyển sinh ĐH vừa qua, em Phan Phi Yến đỗ thủ khoa Học viện Hàng không, ngành Kỹ thuật hàng không với tổng điểm 25. Trong đó, Toán 9; Tiếng Anh 8,75 và Văn 7,25 điểm.



Chúng tôi vừa tìm về nhà cô thủ khoa Phan Phi Yến ở thôn Hanh Quang, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước (Bình Định). Mấy ngày này, cái tên Phan Phi Yến trở thành một chủ đề nóng để cho bà con trong xóm nhỏ trò chuyện, ai nấy đều tấm tắc khen cô học trò này.



Yến sinh ra trong gia đình ở vùng quê nghèo huyện Tuy Phước, bố là giáo viên dạy toán ở Trường THPT số 1 Tuy Phước, mẹ ở nhà buôn bán. Thừa hưởng gen thông minh của bố và sự cần cù từ người mẹ, từ nhỏ Yến đã chăm chỉ học tập.



Thông minh cộng với sự nỗ lực học tập nên thành tích học tập của Yến khiến bạn bè khâm phục. 12 năm liền Yến đều đạt thành tích học sinh giỏi. Hai năm liên tiếp lớp 11 và 12, em đạt giải Khuyến khích môn tiếng Anh cấp tỉnh. Bây giờ là tân thủ khoa Học viện hàng không.







Em Phan Phi Yến (lớp 12A, Trường THPT số 1 Tuy Phước) - tân thủ khoa Học viện Hàng không với tổng điểm 25.



Trò chuyện với PV trong ngôi nhà nhỏ, cô thủ khoa xinh xắn khiêm tốn thổ lộ: “Khi biết mình đạt 25 điểm, em rất vui nhưng không nghĩ em sẽ là thủ khoa vì một học sinh trường huyện như em có thể sánh với các bạn thí sinh các trường chuyên ở những thành phố lớn. Có lẽ em may mắn hơn các bạn đó”.Còn bố em - ông Phan Ngọc Mười lại không giấu được cảm xúc vừa vui mừng vừa tự hào về cô con gái cưng. Ông Mười chia sẻ: “Từ lúc biết con đỗ thủ khoa, tôi rất vui mừng, anh em họ hàng tới thăm, người gọi điện chúc mừng mình cũng vui, tự hào về con nhưng đó chỉ là khởi đầu cho ước mơ của cháu…”.Khi được hỏi về bí quyết làm bài thi để đạt được điểm cao, Yến vui vẻ nói: “Ai lần đầu tiên thi đại học cũng hồi hộp và lo lắng em cũng vậy. Tuy nhiên, lúc vào phòng thi, em cố gắng tạo cho mình tâm lý tốt. Khi nhận đề thi, việc đầu tiên là em đọc kỹ đề thi, câu nào dễ làm trước sau đó mới đến câu khó để tránh mất thời gian”.Khi nói về cô học trò giỏi Phan Phi Yến, cô Nguyễn Thị Tuyết Nhung - giáo viên chủ nhiệm lớp 12 A1 tự hào nhận xét: “Em Yến là học sinh ngoan, hiền, học giỏi đều các môn, là cán bộ lớp môn Anh Văn. Em Yến luôn hòa đồng, thường giúp đỡ các bạn trong học tập cũng như các hoạt động ngoại khóa do đoàn trường phát động”.Chia sẻ về ước mơ, Yến thổ lộ: “Kết quả ngày hôm này ngoài sự nỗ lực bản thân còn có sự quan tâm chăm sóc của bố mẹ, sự giúp đỡ của thầy cô, bạn bè. Em rất vui nhưng trước mắt em vẫn còn một con đường dài, nhiều chông gai em sẽ cố gắng học tập tốt chuyên ngành mình đã chọn. Ước mơ cuối cùng của em là để trở thành một nữ điều hành viên hàng không, đảm bảo an toàn những chuyến bay trong nước và quốc tế”.