Giả chữ ký Bộ trưởng Giáo dục để tuyển sinh

Ngày 2/11, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá khởi tố hai bị can liên quan vụ làm giả tài liệu tại trường Trung cấp Y dược Văn Hiến là ông Nguyễn Đức Tâm (55 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT của trường) và ông Trần Thành Nhật (33 tuổi, nguyên giáo viên THCS Nam Hà, Hải Phòng).

Nhà chức trách nghi ngờ hai người này có hành vi làm giả tài liệu của Bộ GD&ĐT trong tuyển sinh liên kết đào tạo giữa Trung cấp Y dược Văn Hiến với ĐH Y Hải Phòng.

Cụ thể, theo đề nghị của ĐH Y Hải Phòng, Bộ Giáo dục đồng ý cho trường liên kết đào tạo 30 bác sĩ đa khoa, bác sĩ y học dự phòng và cử nhân điều dưỡng. Ngày 28/12/2010, Trung cấp Y dược Văn Hiến có công văn báo cáo kết quả tuyển sinh và đề nghị Bộ Giáo dục, UBND tỉnh Thanh Hóa xác nhận danh sách 28 thí sinh thuộc 13 tỉnh.

Theo hồ sơ lưu tại ĐH Y Hải Phòng, nhà chức trách nhận thấy bản danh sách có dấu hiệu không bình thường. Cuối danh sách có chữ ký photo của Bộ trưởng Giáo dục Phạm Vũ Luận, đóng dấu đỏ của Bộ; chữ ký và dấu photo của Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Công an xác định, các chữ ký photo, dấu đỏ trên bản danh sách đều là giả.

Theo Lê Hoàng (VNE)