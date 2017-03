Gia đình nam sinh tự tử khiếu nại

Ngày 18-1, gia đình bà Trương Thị Thái (ngụ xã Tịnh Bắc, huyện Sơn Tịnh) đến Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Ngãi nhờ trợ giúp pháp lý đề nghị cơ quan chức năng làm rõ vụ việc, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho con trai Nguyễn Tấn Tâm. Nam sinh này học lớp 9 Trường THCS Tịnh Bắc đã chết do uống thuốc cỏ tự tử.

Theo tường trình của bà Thái, khoảng 8 giờ ngày 11-1, công an xã Tịnh Bắc đến gặp lãnh đạo nhà trường và cô giáo chủ nhiệm đề nghị gặp Tâm có việc riêng. Công an đưa nam sinh này về trụ sở công an xã làm việc mà không hề báo cho ban giám hiệu nhà trường biết. “Đến hơn 9 giờ sáng cùng ngày, trong lúc chạy đi nhờ người bơm thuốc diệt cỏ lúa thì tôi phát hiện con tôi đi cùng với ba công an xã. Tôi hỏi có chuyện gì mà mấy ông chở con tôi đi thì họ trả lời “chở nó đi kiếm thằng này”. Đến 16 giờ, thấy con đi học chưa về nhà, tôi chạy xe đến trụ sở ủy ban xã thì thấy con trai còn ngồi trong phòng kín. Họ bảo tôi ngồi ngoài đợi đến 19 giờ 30 thì gọi vào bảo ký bảo lãnh chở con về” - bà Thái thuật lại.

Bà Thái cho rằng lúc ấy trời tối, nghe con bị bắt lòng rối trí, không nghe thấy công an đọc gì nên vội ký vào biên bản hy vọng con sớm được thả về. Trưa 11-1, hai công an viên đến nhà tự ý lục soát cốp xe, phòng ngủ của Tâm mà không báo gì với gia đình.

Bà Trương Thị Thái cùng người thân đến trụ sở Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Ngãi nhờ tư vấn trợ giúp pháp lý bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho con trai. Ảnh: TRUNG THU





Đơn nhờ luật sư trợ giúp pháp lý của bà Thái. Ảnh: TRUNG THU

“Sau đó, sáng 13-1, tôi đi nấu cỗ đám cưới xa nhà thì nghe tin con uống thuốc cỏ. Lúc về thì bà con lối xóm đã đưa Tâm ra trạm y tế xã cấp cứu, người tím tái, sùi bọt mép. Gia đình thuê xe đưa ra BV Đa khoa Đà Nẵng nhưng không cứu kịp” - bà Thái xót xa nói.

Bà kể thêm hai năm trước, học lực yếu, không được lên lớp nên Tâm chán nản nghỉ học, theo người thân vào TP.HCM mưu sinh. Sau một năm rưỡi nghỉ học, Tâm trở về quê nhờ mẹ đến trường xin cho học lại lớp 9. “Con tôi tuy ham chơi cùng bạn bè nhưng chưa có tiền án, tiền sự gì. Lần đầu tiên nghe công an bảo nó trộm tiền người ta, tôi không thể tin được. Tâm bảo do bị công an xã ép cung nên mới khai bừa mình đã trộm cắp chứ không có chuyện đó. Trước khi chết, con tôi khăng khăng mình bị oan, gia đình và pháp luật phải tìm cách giải oan cho nó” - bà Thái đau đớn nói.

Trong khi đó Công an huyện Sơn Tịnh cho hay bước đầu Tâm khai nhận thực hiện 22 vụ trộm… Mới đây, nam sinh này trộm hơn 10 triệu đồng của ông Mác - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Tịnh Bắc.

“Lúc chúng tôi lấy lời khai, mẹ và cậu của Tâm là công an viên xã Tịnh Bắc được mời chứng kiến vụ việc. Riêng bà Trương Thị Thái cũng cùng ký vào biên bản lời khai này của con trai” - một lãnh đạo Công an huyện Sơn Tịnh nói.

Rạng sáng 17-1, Tâm qua đời tại nhà riêng.