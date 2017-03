Gia hạn tuyển sinh ĐH, CĐ 2010: Đã quá muộn!

Theo nội dung công văn, Bộ đồng ý để các trường ĐH, CĐ chưa tuyển sinh đủ chỉ tiêu tuyển sinh hệ chính quy đã được xác định năm 2010, được điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh từ trình độ ĐH sang trình độ CĐ (hoặc ngược lại); từ chỉ tiêu tuyển sinh hệ chính quy sang hệ liên thông hoặc vừa làm vừa học... sao cho tổng chỉ tiêu sau điều chỉnh không thay đổi với tổng chỉ tiêu đã xác định năm 2010.



Các trường được phép kéo dài thời gian xét tuyển đến hết ngày 15/11/2010, theo nguyên tắc: xét tuyển các thí sinh chưa trúng tuyển vào một trường ĐH, CĐ nào và nộp hồ sơ hợp lệ.



Tuy nhiên, trao đổi với Dân trí trong ngày 8/11, lãnh đạo nhiều trường ĐH ngoài công lập tỏ ra không mặn mà với sự “nới lỏng” về tuyển sinh trên của Bộ.



Ông Hoàng Hữu Nguyên, phó hiệu trưởng trường ĐH Thành Tây, cho biết: “Bộ đưa ra công văn đó rất tốt đối với các trường ngoài công lập. Tuy nhiên, thời điểm này đã quá muộn vì các sinh viên năm thứ nhất đã học xong quân sự. Bộ tăng thời gian xét tuyển nhưng Bộ phải hiểu là chúng tôi làm gì còn nguồn để tuyển trong khi đó điểm sàn thì vẫn giữ như cũ. Mặc dù, tuyển sinh năm vừa qua trường tôi chỉ tuyển được 350 thí sinh đạt được hơn 30% so chỉ tiêu Bộ giao nhưng trường không thông báo tuyển nữa”.



Còn ĐH Công nghệ Thành Đô, sau khi nhận được công văn trên của Bộ đã đăng thông tin tuyển sinh với 1.000 chỉ tiêu trong đó hệ ĐH 500 và hệ Cao đẳng là 500. Tuy nhiên, trao đổi với Dân trí, ông Ngô Xuân Độ, hiệu trưởng nhà trường, cho hay: “Đăng tuyển như vậy nhưng chúng tôi không hy vọng tuyển được thêm thí sinh nào vì không còn nguồn để tuyển do điểm thi thấp nhưng điểm sàn cao. Bộ quan tâm tới các trường ngoài công lập như vậy là tốt nhưng thời điểm này chẳng giải quyết được gì”.



Đối với Trường ĐH dân lập Đông Đô, mặc dù tuyển sinh năm nay còn thiếu tới 50% chỉ tiêu được giao nhưng ông Nguyễn Thanh Tĩnh, trưởng phòng đào tạo nhà trường, cho rằng: “Với quyết định trên là rất tốt nhưng Bộ nên đưa ra sớm hơn trước tháng 11 thì chúng tôi triển khai kịp chứ thời điểm này đã là quá muộn. Nếu có triển khai mà may mắn tuyển được thí sinh thì trường cũng không thể tổ chức riêng một lớp học được nếu có ghép vào học chung với sinh viên năm thứ nhất thì cũng không được vì đã quá 20% thời lượng học như thế là vi phạm luật. Để đảm bảo quyền lợi cho người học, chúng tôi giữ nguyên sĩ số như vậy”.



Riêng với Trường ĐH dân lập Lương Thế Vinh thì công văn trên đã “cứu vớt” được tình thế bi đát hiện nay của trường. Ông Nguyễn Hữu Kiều, trưởng phòng đào tạo nhà trường, cho biết: “Đối với hệ ĐH chính quy đã hết nguồn tuyển nên trường đã chuyển chỉ tiêu chính quy sang đào tạo hệ liên thông từ trung cấp lên đại học, từ cao đẳng lên đại học được thêm 1.400 chỉ tiêu, rất may mắn cho trường”.



Được biết, định hướng tuyển sinh năm 2011 của Bộ GD-ĐT, chỉ tiêu tuyển sinh chính quy 2011 sẽ tăng khoảng 7% so với năm 2009; chỉ tiêu vừa làm vừa học, liên thông, bằng hai bằng khoảng 70% số chỉ tiêu chính quy.





Theo Hồng Hạnh ( Dân Trí)