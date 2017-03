Giá sách giáo khoa đang chia hai hướng

Hai phương án về giá SGK đã được đề cập. Một là tăng không quá 10% cho từng bộ sách. Hai là giữ giá bán lẻ SGK như hiện nay nhưng hỗ trợ phần chênh lệch giá cho NXB Giáo dục là 55 tỉ đồng.

Theo phương án 1, một bộ sách tăng thấp nhất là 3.300 đồng, cao nhất là 12.200 đồng. Ảnh: Hồng Thái

Theo phương án 1, giá bán lẻ SGK tăng lên không quá 10%. Như vậy, một bộ sách tăng thấp nhất là 3.300 đồng, cao nhất là 12.200 đồng. Theo phương án 2, bộ GD–ĐT cũng đề nghị Thủ tướng giao bộ Tài chính thẩm định và đề xuất số liệu cụ thể.

Cũng theo văn bản này, các học sinh thuộc diện chính sách (học sinh hộ nghèo, con liệt sĩ, thương binh) sẽ vẫn được đảm bảo phát không SGK (dự kiến là 1,6 triệu học sinh). Khoảng 1 triệu học sinh cận nghèo, học sinh giỏi được phát phiếu ưu tiên giảm giá 10 – 12%, hỗ trợ mua sách cũ. Các trường vùng khó khăn sẽ được hỗ trợ SGK về thư viện.

Ông Phạm Vũ Luận, thứ trưởng bộ GD–ĐT cho biết, để giúp các nhà in khắc phục khó khăn, NXB Giáo dục đã hỗ trợ 6,5 tỉ đồng cho các nhà in trúng thầu để in SGK phục vụ năm học mới. Theo tin từ NXB Giáo dục, năm học 2008 – 2009, NXB Giáo dục sản xuất 90 triệu bản sách giáo khoa. Và tính đến ngày 12.5, NXB Giáo dục đã in và nhập kho trên 50 triệu bản sách, trong đó 25 triệu bản với giá bán tăng 10% đã xuất về 64 tỉnh, thành. Hầu hết những đầu sách tăng giá đều được in và nộp lưu chiểu quý 1 năm 2008.

Như vậy, phương án tăng giá sách giáo khoa chưa được ngã ngũ, nhưng trên thị trường sách đã tăng giá và chắc chắn là số lượng sách bán ra được bao nhiêu, chỉ có các nhà xuất bản và nhà sách mới thống kê chính xác. Theo khảo sát của phóng viên SGTT, trên thị trường số lượng SGK được xuất bản phục vụ năm học 2007 – 2008 còn tồn lại đã kịp được một số nhà sách dán đè giá mới lên.