Giải mã sự thật về Irvine University

Trích thông cáo của ĐH Quốc gia Hà Nội

“… Các chương trình của Trường ĐH Irvine đã được cơ quan giáo dục tiểu bang California BPPE (Bureau for Private Postsecondary Education - một tổ chức pháp lý có vai trò kiểm soát chất lượng đào tạo các trường CĐ và ĐH tư đang hoạt động tại tiểu bang California) thẩm định và công nhận cấp phát văn bằng theo số Institution Approval # 20787.

Như vậy, Trường ĐH Irvine hoàn toàn có tư cách pháp nhân với tiểu bang California để hoạt động như một trường ĐH tư”.

Phản biện của Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn:

Thứ nhất: IU đáp ứng nhiều tiêu chuẩn của một diploma mill:

(a) Địa chỉ của IU chỉ là một suite (tức một văn phòng nhỏ, có thể chỉ vài chục mét vuông). Một trường ĐH chỉ là văn phòng nhỏ, mà không có campus!

(b) IU không có bất cứ một giáo sư nào có công bố quốc tế, cũng chẳng có một danh sách các lecturers, assistant professor, associate professor, và professor. Nhìn vào trình độ khoa học của các vị “professor” trong khoa kinh tế của Irvine University chỉ thấy toàn những người mới có bằng MBA, đang học PhD (“PhD Candidate”). Một trường ĐH nghiêm chỉnh ở Mỹ không thể nào có giáo sư mà đang theo học tiến sĩ.

(c) IU chủ yếu hoạt động trực tuyến.

(d) IU lấy tên giông giống với ĐH danh tiếng là University of California - Irvine.

Thứ hai, thông cáo báo chí của ĐH Quốc gia Hà Nội hiểu sai sự việc hoặc cung cấp thông tin sai.

Cơ quan gọi là California Bureau for Private Postsecondary Education (BPPE) là một cơ quan của Bộ Tiêu thụ Sự vụ (California Department of Consumer Affairs), không phải trực thuộc Bộ Giáo dục nên không phải là cơ quan có thẩm quyền giám định giáo dục hay công nhận bằng cấp (accreditation). Trong trang nhà của BPPE có viết rõ ràng rằng: “If the bureau has granted an institution approval to operate, the institution may indicate that the institution is “licensed” or “licensed to operate,” but may not state or imply either of the following:

(1) The institution or its educational programs are endorsed or recommended by the state or by the bureau.

(2) The approval to operate indicates that the institution exceeds minimum state standards as set forth in this chapter.”.

Tức là sự phê chuẩn của BPPE chỉ có nghĩa là doanh nghiệp được phép hoạt động chứ không có nghĩa là chương trình giáo dục được công nhận.

Thứ ba, thông cáo báo chí của ĐH Quốc gia Hà Nội không phân biệt giữa giám định giáo dục (accreditation) và tư cách pháp nhân. Thông cáo có đoạn viết “Như vậy Trường ĐH Irvine hoàn toàn có tư cách pháp nhân với tiểu bang California để hoạt động như một trường ĐH tư.”. Một doanh nghiệp buôn bán bằng cấp hay phẩm hàm (như Who is Who) hoàn toàn có tư cách pháp nhân vì được phê chuẩn (và đóng thuế) nhưng những phẩm hàm của họ được ai công nhận hay không là vấn đề accreditation. BPPE viết rất rõ rằng một doanh nghiệp được phê chuẩn hoạt động không có nghĩa là bằng cấp từ doanh nghiệp đó được công nhận (“Approval is not the same as accreditation”).

(Trích blog của Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn)