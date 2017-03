Giải thưởng tài năng Lương Văn Can có chủ

Dự án “Cao lá sâm Ngọc Linh - Elite Gingsen” của Bùi Như Viên, sinh viên năm cuối Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, đã giành giải nhất với số tiền thưởng 50 triệu đồng cùng một số học bổng giá trị khác.

Tại phần trình bày đề án, Như Viên chia sẻ mình đến từ một huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam là Bắc Trà My, nơi có nhiều nguồn dược liệu quý như sâm Ngọc Linh. Hiện phần lớn người dân chỉ tập trung khai thác củ sâm với giá thành khá đắt đỏ là 70 triệu đồng/kg. Trong khi lá sâm có nhiều thành phần tốt cho sức khỏe vẫn chưa được khai thác hiệu quả.





GS Võ Tòng Xuân trao giải thưởng tài năng Lương Văn Can. Như Viên (giữa) nhận giải nhất. Ảnh: H.LAN



Giải nhì cuộc thi là dự án “Tư vấn, thiết kế, xây dựng vườn rau sạch tại nhà” của thí sinh Trần Phi Sơn đến từ ĐH Đồng Tháp. Giải ba thuộc về thí sinh Phan Huỳnh Xuân Thịnh đến từ ĐH Mở TP.HCM với dự án “Dịch vụ giao hàng tận nhà Chổi Bay”.

Giải thưởng tài năng Lương Văn Can 2016 do báo Doanh Nhân Sài Gòn tổ chức đã thu hút 4.250 lượt thí sinh đến từ 46 trường đại học, học viện và cao đẳng trong và ngoài nước dự thi… Cũng tại buổi lễ, ban tổ chức đã phát động giải thưởng tài năng Lương Văn Can năm 2017. Thí sinh quan tâm truy cập website: www.doanhnhansaigon.vn hoặc http://luongvancan.doanhnhansaigon.vn.