Giảm giờ làm bậc mầm non: Quy định cho vui!

Cách đây hơn một tháng, khi biết tin có quy định chế độ làm việc mới, nhiều giáo viên (GV) chỉ dám nhoẻn miệng cười xòa vì biết nó không khả thi. Cô Cao Thị Mai Loan, Hiệu trưởng Trường Mầm non 5 (Bình Thạnh), chia sẻ: “Xét về lý thuyết, GV mầm non rất vui mừng vì được chia sẻ phần nào những vất vả lâu nay của họ. Nhưng trên thực tế, thông tư này không khả thi. Công việc thường ngày của một GV mầm non thường phải bắt đầu từ 6 giờ sáng đến 5 giờ chiều, nếu phụ huynh đón con trễ thì GV cũng phải ở lại trông giữ. Mỗi lớp do hai GV phụ trách nhưng trung bình có đến 40 học sinh và không có bảo mẫu nên họ phải làm tất cả mọi việc. Nếu thời gian làm việc là 6 giờ/ngày thì trường sẽ không biết sắp xếp thế nào”.

Trên thực tế, GV mầm non phải làm ít nhất 10 giờ một ngày, ngoài giảng dạy còn phải làm nhiều việc khác như trông các cháu ngủ, cho các cháu ăn, làm vệ sinh trường lớp, chờ phụ huynh đón… Các cấp học khác, có thể quy đổi ra tiết để giảm tiết được nhưng với mầm non là không thể.

Một GV mầm non tại Gò Vấp cũng cho hay quy định này không khác gì “đánh đố” ngành mầm non. Đặc thù của ngành mầm non là chăm sóc các cháu, giờ sinh hoạt nào của các cháu cũng phải có GV trông coi. Vậy GV sẽ nghỉ vào giờ nào? “Với trẻ nhỏ, giờ nào GV cũng phải túc trực. Không có GV, trẻ phát sốt, tè dầm trong lúc ngủ thì ai lo? Có GV trông coi mà trẻ còn nghịch phá, chơi đùa đến sứt đầu mẻ trán, huống gì vắng mặt GV không biết sẽ ra sao” - cô nói.

GV mầm non phải thường trực trong mọi hoạt động của các cháu. Trong ảnh: GV vừa cùng chơi vừa trông giữ các cháu giờ vui chơi tại Trường Mầm non Vàng Anh, quận 5. Ảnh: HTD

Trước đây, khi có quy định GV mầm non dạy 8 tiếng/ngày, nhiều người đã cho rằng quy định đó không khả thi vì lấy thời gian đâu cho GV chuẩn bị giáo án, dụng cụ học tập. Nay với chế độ giảm giờ làm (6 giờ/ngày), vấn đề thực hiện lại càng rối hơn. Nếu theo thông tư này, mỗi lớp phải có thêm bảo mẫu trông coi nhưng với chế độ thấp như hiện nay, việc tuyển bảo mẫu cũng không phải dễ dàng.

Đã vậy, sau khi có quy định giảm giờ làm, nhiều GV sinh ra lo lắng vì nghĩ rằng họ sẽ bị mất khoản tiền phụ trội thêm giờ hằng tháng (tiền hưởng thêm 1 giờ/ngày). Một số phụ huynh thì lo lắng vì không biết con của họ sẽ được trông giữ thế nào nếu họ không có điều kiện đưa đón con đúng giờ quy định.

Bà Nguyễn Thị Kim Dung, Trưởng phòng Giáo dục mầm non Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết: “Hiện tại, chúng tôi chưa thể triển khai thông tư này đến các phòng giáo dục và các trường vì chế độ làm việc này chưa khả thi, rất khó thực hiện trong thực tế ngành mầm non hiện nay. Chúng tôi đang xem xét và kiến nghị lại với Bộ GD&ĐT để có hướng giải quyết cụ thể”.

Có thể huy động phụ huynh! Bộ nên dựa vào đặc thù thực tế của ngành để có sự quan tâm phù hợp. Không nên quan tâm bằng cách áp đặt phải giảm giờ làm. Có thể quy định thu tiền từ phụ huynh để chi trả cho GV những giờ làm thêm vì buổi chiều GV làm theo nhu cầu của phụ huynh là chính. Cô NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT, Phó phòng Giáo dục phụ trách mầm non quận 3 Đổi giờ làm thêm thành tiền lương! Với thực tế hiện nay, không thể quy giờ làm cụ thể cho GV mầm non. Vì đặc thù của ngành, chúng tôi có thể chịu vất vả một chút nhưng phải được hỗ trợ theo cách khác. Bộ GD&ĐT có thể quy đổi lương cho GV mầm non theo giờ làm và cho hưởng phụ trội đối với những giờ làm thêm ngoài quy định, như vậy sẽ dễ dàng hơn. Cô NGÔ THỊ NGỌC HẠNH, GV lớp lá, Trường Mầm non Họa Mi 3, quận 5 Theo Thông tư 48 của Bộ GD&ĐT, chế độ làm việc mới cho GV mầm non được quy định như sau: Đối với trường, nhóm trẻ học hai buổi/ngày, mỗi GV sẽ dạy trên lớp đủ 6 giờ/ngày. Đối với khối học một buổi/ngày, mỗi GV sẽ dạy trên lớp đủ 4 giờ/ngày. Ngoài ra, GV phải thực hiện các công việc chuẩn bị cho giờ dạy trên lớp cũng như các việc khác do hiệu trưởng quy định để quy đổi đảm bảo làm việc 40 giờ/tuần.

PHẠM ANH